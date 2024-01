Dünyanın bugüne dek inşa edilen en büyük kruvaziyer gemisi "Icon of the Seas" (Denizlerin İkonu) ilk yolculuğuna çıktı. Geminin işletmecisi olan Royal Caribbean şirketinden yapılan açıklamada, 365 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olma özelliğine sahip Icon of the Seas'in, yolcuları ile birlikte Miami Limanı'ndan demir aldığı bildirildi.