900 beygirli elektrikli sedan ürettiler!

Hava akışından bahsetmişken, 296 mm genişliğindeki spoylerin (Eletre’dekinden 100 mm daha geniş) 215 kg’dan fazla net yere basma kuvveti sunduğu belirtiliyor. Bu, aktif arka difüzörle birleştiğinde, yüksek hızlarda son derece istikrarlı bir kullanım sağlıyor. Yani Lotus, aerodinamik anlamda çok gelişmiş bir araba ile karşımızda. Çinli Geely’nin sahibi olduğu Lotus, elektrik çağına göre kendini yeniden keşfetme sürecinde. Emeya, Lotus’un önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı; bir spor araba, bir coupe-sedan ve bir SUV olmak üzere üç yeni EV’den ikincisi olacak. Belirtmekte fayda var ki Eletre crossover SUV, 100 kWh’nin üzerinde pil kapasitesi ve 600 beygir gücüyle geçen yıl resmi olarak tanıtıldı. Elektriğe geçiş, Lotus’un zayıflayan satış rakamlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir proje olarak gözüküyor. Zira otomobil üreticisi, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 62 düşüşle yalnızca 576 otomobil sattı. Şirket ayrıca yıl içinde 145,1 milyon £ (180,9 milyon $) zarar açıkladı ve 200’den fazla kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.