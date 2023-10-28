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Yaşam
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9 yaşından beri bu işi yapıyor

2023-10-28 17:13:37
9 yaşından beri bu işi yapıyor

Sivas’ta yaşayan saat tamircisi, 9 yaşında merakla başladığı tamirciliği 50 yıldır sürdürüyor.

#1
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Cemal Fırat, 9 yaşında saatlere merak sardı. Ablasının saatini sökerek tamir etmeye başlayan Fırat, emekli olduktan sonra kendisine dükkân açtı.

#2
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

2002 yılında yıkık olan 5 metrekarelik dükkân satıl alan Cemal Fırat, dükkânı onararak bugünkü hale getirdi.

#3
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

21 yıldır aynı yerde ilçede yaşayan vatandaşların saatlerini tamir eden Fırat, çocuk yaştan itibaren merak saldığı tamirciliği yarım asırdır sürdürüyor.

#4
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

Saatleri ve uğraşmayı sevdiğini ifade eden Cemal Fırat, “Burası 5 metrekare. Aslında burası yıkıktı, bu hale ben getirdim. 2002 yılında burada başladım. 9 yaşında heves ederek Ankara’da öğrendim. Şu an yapmadığım hiçbir alet yok, hepsinden anlarım.

#5
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

Ablamın saatini alarak arkasını açtım. Pandülünü koparmışım. Uğraştım ama saat çalışmadı. Eski bir saatçi vardı, orada yaptırdım. Çalıştığım dairedeki arkadaşlarımın saatlerini alıp eve getiriyordum. Tamir ederek geliştirdim. Genel Müdürlerin de saatlerini yaptım. Parçası yoksa kendim çark yaptım. Gecem gündüzüm yok” dedi.

#6
Foto - 9 yaşından beri bu işi yapıyor

50 yıldır sistemli çalıştığını söyleyen Fırat, “Saati ilk açtığım zaman dizayn ederim, sıraya alırım. Yerlerini karıştırmamak için mürekkeple boyarım. Çarkına ve yerine kırmızı işaret koyarım. Öyle yaparak çarkların yerini öğrendim. Hiçbir çarklı saat elimden kurtulmaz. Bu merakım 1965’li yıllarda başladı. O zamandan bu yana tamire devam ediyorum. Sanatımı severim, parayı sevmem. Para, sanatımdan sonra gelir” ifadelerine yer verdi.

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