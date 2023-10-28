9 yaşından beri bu işi yapıyor

Saatleri ve uğraşmayı sevdiğini ifade eden Cemal Fırat, “Burası 5 metrekare. Aslında burası yıkıktı, bu hale ben getirdim. 2002 yılında burada başladım. 9 yaşında heves ederek Ankara’da öğrendim. Şu an yapmadığım hiçbir alet yok, hepsinden anlarım.