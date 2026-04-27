9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye’nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını

Yurt içindeki pek çok park ve bahçeyi süsleyen lalelerin yetiştiği alan, açık kaldığı süre boyunca doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival havasının hakim olduğu alanda, üniversite öğrencileri ve yerel esnaflar tarafından kurulan stantlarda çiçekten taçlar ile çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapıldı. 18 Nisan'da başlayan ve büyük ilgi gören ziyaretçi programının tamamlanmasıyla birlikte tarlada hasat sürecine başlanacağı öğrenildi.