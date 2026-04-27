  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye'nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını
DHA Giriş Tarihi:

9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye’nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde 50 dekarlık alanda kurulan ve Türkiye’nin en büyük lale üretim alanı meraklılarının ilgisini çekiyor.

#1
Karaman’da baharın en renkli rotalarından biri olan lale tarlası, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

#2
Kapılarını 18 Nisan Cumartesi günü açan tarlayı, 9 günlük süre zarfında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

#3
Yurt içindeki pek çok park ve bahçeyi süsleyen lalelerin yetiştiği alan, açık kaldığı süre boyunca doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival havasının hakim olduğu alanda, üniversite öğrencileri ve yerel esnaflar tarafından kurulan stantlarda çiçekten taçlar ile çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapıldı. 18 Nisan'da başlayan ve büyük ilgi gören ziyaretçi programının tamamlanmasıyla birlikte tarlada hasat sürecine başlanacağı öğrenildi.

#4
Lale bahçesini gezmeye gelen vatandaşlar ise her yıl geldiklerini ve çok güzel olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23