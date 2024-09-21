  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
9 ayda anne ve babasını geçti! Herkes bu pengueni konuşuyor

2024-09-21 00:49:35
9 ayda anne ve babasını geçti! Herkes bu pengueni konuşuyor

Avustralya’da 22 kiloluk kral penguen yavrusu ‘Pesto’ tüm dünyanın dilinde.

#1
Foto - 9 ayda anne ve babasını geçti! Herkes bu pengueni konuşuyor

Avustralya’da bir akvaryumda anne babasının toplam ağırlığına eşit olan 9 aylık kral penguen yavrusu ‘Pesto’ sosyal medyada ilgi odağı oldu.

#2
Foto - 9 ayda anne ve babasını geçti! Herkes bu pengueni konuşuyor

Sea Life Melbourne Akvaryumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 9 aylık yavru Pesto’nun 22 kilogram ağırlığında olduğu ifade edildi. Anne ve babasının toplam ağırlığında olan Kral penguen yavrusu dünya çapında sosyal medyada ilgi odağı oldu. Açıklamada, Pesto’nun kendi ağırlığından 24 kilogram fazla balık yediğine dikkat çekildi.

#3
Foto - 9 ayda anne ve babasını geçti! Herkes bu pengueni konuşuyor

Küresel çevre örgütü Antarktika ve Güney Okyanusu Koalisyonu'na göre yetişkin kral penguenlerinin ağırlığı 9.5 kilogram ile 18 kilogram arasında değişiyor. Kral penguen türü İmparator penguenlerinden sonra ikinci en büyük tür olarak kaydedilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü
Gündem

Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Tahrik-i Taliban Pakistan, Pakistan ordusuna saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Pakistan askeri hayatını kaybetti.
Bi’ bitmediler! Başörtülü kadına çirkin muamele
Dünya

Bi’ bitmediler! Başörtülü kadına çirkin muamele

ABD'deki "WorldsofFun" adlı tema parkta Müslüman bir kadın başörtüsü nedeniyle hız treninden indirildi. O anlar çevredeki müşterilerin cep t..
Sonbahar dönemi 3 ay faizsiz tarımsal girdi satış kampanyası
Ekonomi

Sonbahar dönemi 3 ay faizsiz tarımsal girdi satış kampanyası

Ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimize zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal g..
CHP’li belediye O camiyi yapmayacağız! AK Parti’den açıklama "Biz Yapacağız"
Gündem

CHP’li belediye O camiyi yapmayacağız! AK Parti’den açıklama “Biz Yapacağız”

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Antakya'daki Ulu Camii'nin yapımını durdurdu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı..
Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar
Gündem

Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar

Bodrum'da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Yunan botunun, Türk karasularını ihlal ederek, bir m..
Fırsatçılığın böylesi… Küçük Narin’in ismiyle yaptıkları ‘pes’ dedirtti!
Gündem

Fırsatçılığın böylesi… Küçük Narin’in ismiyle yaptıkları ‘pes’ dedirtti!

Türkiye’yi ayağa kaldıran 8 yaşındaki Narin Güran'in cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, bazı fırsatçılar da bu durumdan istifa edip Na..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23