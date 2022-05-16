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Aktüel
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83 litre ayçiçek yağı kazanmak için bakın ne yaptı!

2022-05-16 16:04:34
83 litre ayçiçek yağı kazanmak için bakın ne yaptı!

Edirne'de düzenlenen "10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" kazanan isme 83 litre ayçiçek yağı verildi.

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Foto - Edirne'de düzenlenen

Edirne'de düzenlenen "10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlendi.

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Foto - Yarışma kapsamında 90 tane acı biber yiyen Emrah Mucurtay, ağırlığınca, yani 83 kilogram ayçiçeği yağı kazandı.

Yarışma kapsamında 90 tane acı biber yiyen Emrah Mucurtay, ağırlığınca, yani 83 kilogram ayçiçeği yağı kazandı.

#3
Foto - Edirne Belediye Bandosu

Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi. Edirne Belediye Bandosu "Tava Ciğeri Marşı"nı seslendirdi. Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 3 gündür süren festivalin bugün sonuna geldiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Bugün ilk defa geleneksel ciğerin yanında çölyak hastaları için glütensiz unla özel pişirilmiş ciğerin de ikramını yapacaklarını anlatan Gürkan, "Biz istedik ki Edirne'mizin tava ciğerinin, çölyak hastası kardeşlerimiz de tadına baksın. Onlar normal unla pişirilen ciğeri yiyemediklerini söylediler. Bizler de glütensiz unla pişirdiğimiz ciğerden onlara ikram edelim dedik." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Festival kapsamında düzenlenen

Festival kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması"na 12 kişi katıldı. Yarışmacılar verilen süre içerisinde tabaklardaki 90 acı biberi yemeye çalıştı. Yarışmayı en kısa sürede tamamlayan Emrah Mucurtay, ağırlığınca yani 83 kilogram ayçiçeği yağı kazandı.

#5
Foto - İkinci ve üçüncüye de çeşitli hediyeler verildi. Bu arada yarışmaya katılanların acı biberden gözlerinin yaşardığı görüldü. Mucurtay, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı biber yemeyi sevdiğini belirterek,

İkinci ve üçüncüye de çeşitli hediyeler verildi. Bu arada yarışmaya katılanların acı biberden gözlerinin yaşardığı görüldü. Mucurtay, gazetecilere yaptığı açıklamada, acı biber yemeyi sevdiğini belirterek, "Şanlıurfalı olduğum için çok etkilenmedim. Midemi biraz yaktı ama o da normal. Acı biber yemeyi seviyorum" dedi. Festivalde, vatandaşlara tava ciğeri ikram edildi. Vatandaşlar ekmek arası tava ciğer almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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