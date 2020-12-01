81 ilde başladı! Bunu yapmayan yandı

Düzce’de uzun yıllardır oto lastikçiliği yaptığını, son bir ayda da yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Cemal Aksan, “1 Aralık ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması olduğu için insanlar bu sene bu kurala uymak için erkenden lastiklerini taktırmaya başladılar. Bu sene pandemiden dolayı lastik üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Onun dışında dolarında artmış olmasıyla alakalı yurtdışından gelen ithal lastikte de sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenlerden doğayı lastik piyasasında büyük bir problem var. Araçlarına lastik taktırmak için gelenler oluyor. Onlara sipariş vermemiz gerektiğini ancak ne zaman geleceğini bilmediğimizi söylüyoruz. Araç sahipleri kış lastiği seçiminde ince eleyip sık dokumak yerine bir an önce karın yağmasını ve havaların soğumasını beklemeden, gidip lastiklerini alsınlar. Önümüzdeki süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları olup olmayacağını, fabrikalarda üretimin durup durmayacağını henüz bilmiyoruz. İlerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için henüz araçlarına lastik taktırmayanlar, mutlaka lastiklerini taktırsınlar ve lastiklerini taktırmayacaklarsa da mutlaka alsınlar” dedi.