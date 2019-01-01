80 binde bir görülüyor! Yeni doğan bebeği görenler şok oldu
Noah Valasco ile tanışın. Çünkü o 80 binde bir görülen bir doğum mucizesiyle dünyaya geldi. Amniyotik kese içinde doğan Noah'ın kese içinde dil çıkarması ve surat asması bakın fotoğrafçı Jana Brasil'in objektifine nasıl yansıdı.
Amniyotik kese, bebeği rahimde tutan sıvıyla doludur; akciğerlere, sindirim sistemine ve kas-iskelet sisteminin gelişmesine yardımcı olur.
Plasenta zarlarının meydana getirdiği ve bebeğe oksijen sağlayan bu kese doğumdan önce yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır.
Ancak, bebek Noah kafasını çevreleyen kese ile doğunca ortaya olağanüstü bir görüntü çıktı. Neyseki bu durum tamamen zararsızdı.
Brezilya'nın Vila Velha şehrinde yaşanan 80 binde 1 görülen bu doğum mucizesi sosyal medyanın en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu.
3 kilo 400 gr ağırlığında doğan Noah'ın sağlık durumuysa gayet iyi.
34 yaşındaki anne Monyck Valasco,'' Doktorların ve hemşirelerin yüz ifadelerini anlamaya çalşıyordum. Çok heyecanlılardı. Yüzlerine bakıyor, korkuyordum. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordum. Ancak bu doğum anının tarifsiz olduğunu, yaşadığım şeyin bir mucize olduğunu söylediler. Dünyanın dört bir yanından insanlar şimdi bebeğimin fotoğrafını paylaşıyor. Gerçekten bir mucize'' diye konuşuyor.
AMNİYOTİK KESE NEDİR | Amniyotik kese, rahim içinde gelişen bebeğin etrafında plasenta zarlarının meydana getirdiği kesedir. Amnios kesesini renksiz ve hafif bulanık bir sıvı olan amnios sıvısı doldurur. Normalde doğumdan önce bu kese yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır. Doğumdan önce gelen ve halk arasında “suyu gelmek” tabiri ile anlatılan şey amniyotik keseden çıkan sıvıdır. Nadiren de olsa amniyotik kese bazen hiç parçalanmaz ve doğum bu şekilde gerçekleşebilir. Genellikle vaktinden önce gerçekleşen doğumlarda yani prematüre doğumlarda meydana gelir.