2021-04-09 11:15:28 8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor: Ceza yok oğlum gel teslim ol
Muş'a bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Gülbahar Teker (66), terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker'e çağrıda bulundu: “Ceza yok, bir şey yok. Oğlum gel teslim ol” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 8 yıl önce vatani görevini tamamladıktan sonra geldiği Batman ilinin Korik köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbeti tutan 6 çocuk annesi Gülbahar Teker, eylemini Muş'ta sürdürmeye başladı.