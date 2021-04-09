8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor: Ceza yok oğlum gel teslim ol

“Oğlum gel teslim ol, ceza yok, bir şey yok. Gel teslim ol” diye çağrıda bulunan Gülbahar Teker, HDP’ye tepki göstererek, “Diyarbakır’da çadıra geldiler, oradan kaçtılar. Sonrasında üzerimize güldüler. HDP kapatılsın, gitsin. 2 yıldır anne ve babalar Diyarbakır’da eylemlerine devam ediyor. Hiçbir zaman HDP gelip dertleri nedir diye sormadı. Biz de Kürt’üz, onlar da Kürt ve neden bizim derdimizi sormadılar” diye konuştu. Oğlu Muhammed gelene kadar nerede olursa olsun nöbetine devam edeceğini söyleyen Teker, “Ben ne HDP’den ne PKK’dan korkmuyorum" ifadelerini kullandı.