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8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor: Ceza yok oğlum gel teslim ol

2021-04-09 11:15:28
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor: Ceza yok oğlum gel teslim ol

Muş'a bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Gülbahar Teker (66), terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker'e çağrıda bulundu: “Ceza yok, bir şey yok. Oğlum gel teslim ol” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 8 yıl önce vatani görevini tamamladıktan sonra geldiği Batman ilinin Korik köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbeti tutan 6 çocuk annesi Gülbahar Teker, eylemini Muş'ta sürdürmeye başladı.

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Foto - HDP Muş binası önünde, küçük oğlu Cuma ile haftada bir gün oturma eylemini sürdüren Gülbahar Teker, oğlunun yolunu gözlüyor. HDP ve terör örgütüne tepki gösteren Teker, oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini ve büyük bir özlemle onu bekleyeceğini belirtti.

HDP Muş binası önünde, küçük oğlu Cuma ile haftada bir gün oturma eylemini sürdüren Gülbahar Teker, oğlunun yolunu gözlüyor. HDP ve terör örgütüne tepki gösteren Teker, oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini ve büyük bir özlemle onu bekleyeceğini belirtti.

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Foto - Oğlunun bir gün geleceğinin umudu ile yaşadığını anlatan Gülbahar Teker, “Her kapı çaldığında, Muhammed geldi diyorum. Muhammed yok, ses yok. 8 yıl önce kaçırılan oğlumdan son iki yıldır haber de alamadık. Ama ben kapının önünden yolu izliyorum. Kim gelirse, Muhammed geldi sanıyorum. Ben yine beklemeye devam edeceğim. Eylemime devam ediyorum. Oğlum gelene kadar ben vazgeçmeyeceğim” dedi.

Oğlunun bir gün geleceğinin umudu ile yaşadığını anlatan Gülbahar Teker, “Her kapı çaldığında, Muhammed geldi diyorum. Muhammed yok, ses yok. 8 yıl önce kaçırılan oğlumdan son iki yıldır haber de alamadık. Ama ben kapının önünden yolu izliyorum. Kim gelirse, Muhammed geldi sanıyorum. Ben yine beklemeye devam edeceğim. Eylemime devam ediyorum. Oğlum gelene kadar ben vazgeçmeyeceğim” dedi.

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Foto - “Oğlum gel teslim ol, ceza yok, bir şey yok. Gel teslim ol” diye çağrıda bulunan Gülbahar Teker, HDP’ye tepki göstererek, “Diyarbakır’da çadıra geldiler, oradan kaçtılar. Sonrasında üzerimize güldüler. HDP kapatılsın, gitsin. 2 yıldır anne ve babalar Diyarbakır’da eylemlerine devam ediyor. Hiçbir zaman HDP gelip dertleri nedir diye sormadı. Biz de Kürt’üz, onlar da Kürt ve neden bizim derdimizi sormadılar” diye konuştu. Oğlu Muhammed gelene kadar nerede olursa olsun nöbetine devam edeceğini söyleyen Teker, “Ben ne HDP’den ne PKK’dan korkmuyorum

“Oğlum gel teslim ol, ceza yok, bir şey yok. Gel teslim ol” diye çağrıda bulunan Gülbahar Teker, HDP’ye tepki göstererek, “Diyarbakır’da çadıra geldiler, oradan kaçtılar. Sonrasında üzerimize güldüler. HDP kapatılsın, gitsin. 2 yıldır anne ve babalar Diyarbakır’da eylemlerine devam ediyor. Hiçbir zaman HDP gelip dertleri nedir diye sormadı. Biz de Kürt’üz, onlar da Kürt ve neden bizim derdimizi sormadılar” diye konuştu. Oğlu Muhammed gelene kadar nerede olursa olsun nöbetine devam edeceğini söyleyen Teker, “Ben ne HDP’den ne PKK’dan korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

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