8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Sağ el parmaklarını kaybetmesine rağmen 44 yıldır mesleğini severek yaptığını dile getiren Gücük, “Deprem sabahı uyandık ve her şeyimizi kaybettik. Devletimizin yaptırdığı konteyner çarşısındayım. Şehrimizin ayağa kalkmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben, 1978'den beri kasaplık mesleği yapmaktayım. Depremden önce çok güzel bir iş yerim vardı ve hasar aldı. Kasaplık mesleğine küçükten beri bir hevesim vardı. 1980 yılında sağ elimi makinede kaybettim ve bu şekilde devam ediyorum. Kasaplık mesleğini hiç bırakmadım. Sağ elimi makineyi temizlerken kaybettim. Ben o zaman küçüktüm ve bilmiyordum. Makineyi temizlerken içine elim kaydı. Orada sağ el beş parmağımı kaybettim. Bu beş parmağımı kaybetmeme rağmen bu mesleğimi gururla yapıyorum. Alıştım artık ve işimi severek yapıyorum. Bana sanki on parmağı olan benim gibi yapamaz gibi geliyor. Bu kasaplık mesleğini öyle bir aşkla yapıyorum” ifadelerini kullandı.