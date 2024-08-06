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Yaşam
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8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

2024-08-06 09:54:44
8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Henüz 8 yaşındayken sağ el parmaklarını kıyma makinesinde kaybeden Şefik Gücük, tek eliyle kasaplık mesleğinde hünerlerini sergiliyor.

#1
Foto - 8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da, birçok ev ve işyeri yıkılmıştı. Asrın felaketinin ardından devlet tarafından yapılan prefabrik iş yerlerinde esnaf, gelir elde ederek kazanç sağlamaya devam ediyor.

#2
Foto - 8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde depremi yaşayan Şerif Gücük, depremde işyeri hasar aldıktan sonra devlet tarafından kurulan prefabrik çarşıda yeni bir iş yeri açtı.

#3
Foto - 8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Çocukluğundan itibaren kasaplık mesleği ile iç içe olan Gücük, 8 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Çocuk yaştayken parmaklarını kaybeden Gücük, parmaklarının olmamasına rağmen kasap olmayı başardı.

#4
Foto - 8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Kasaplık mesleğini severek sürdüren Gücük, sağ el parmakları olmamasına rağmen 5 parmağında 10 marifet sergiliyor.

#5
Foto - 8 yaşındayken elini kıyma makinesine kaptırdı! Bu kasabın 5 parmağında 10 marifet var

Sağ el parmaklarını kaybetmesine rağmen 44 yıldır mesleğini severek yaptığını dile getiren Gücük, “Deprem sabahı uyandık ve her şeyimizi kaybettik. Devletimizin yaptırdığı konteyner çarşısındayım. Şehrimizin ayağa kalkmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben, 1978'den beri kasaplık mesleği yapmaktayım. Depremden önce çok güzel bir iş yerim vardı ve hasar aldı. Kasaplık mesleğine küçükten beri bir hevesim vardı. 1980 yılında sağ elimi makinede kaybettim ve bu şekilde devam ediyorum. Kasaplık mesleğini hiç bırakmadım. Sağ elimi makineyi temizlerken kaybettim. Ben o zaman küçüktüm ve bilmiyordum. Makineyi temizlerken içine elim kaydı. Orada sağ el beş parmağımı kaybettim. Bu beş parmağımı kaybetmeme rağmen bu mesleğimi gururla yapıyorum. Alıştım artık ve işimi severek yapıyorum. Bana sanki on parmağı olan benim gibi yapamaz gibi geliyor. Bu kasaplık mesleğini öyle bir aşkla yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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