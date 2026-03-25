8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi
AA Giriş Tarihi:

8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Siverek’te zabıta ekiplerinin baskın düzenlediği depoda 50 ton bozulmuş tavuk eti ele geçirilirken, halk sağlığını tehdit eden ürünler 8 kamyonla imha edildi.

1
#1
Foto - 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depo tespit edildi. Dicle Mahallesi’ndeki depoya baskın düzenleyen Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti ele geçirdi.

#2
Foto - 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Belediye ekipleri, ele geçirilen ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Yüklemesi tamamlanan 8 kamyon dolusu bozuk et daha sonra imha edildi. Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, söz konusu depoyu uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

#3
Foto - 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Kızılkeçi, şunları kaydetti: "Siverek Belediyesi zabıta ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bir pazarlamacı esnafından şüphelendik. Ekiplerimiz yakın takibe aldılar kendilerini ve bugün itibarıyla deposunu tespit ettik.

#4
Foto - 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Deposunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yaptığımız kontrollerde son kullanım tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin hepsi tespit edildi ve bunlar soğuk zinciri kırdığından dolayı tüm ürünler bozulmuş durumda. 50 ton ürün yakalandı.

#5
Foto - 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Şu anda araçlarımıza yüklendi, imhası gerçekleştirilecek birazdan. Başkanımızın talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığını önemsemekteyiz ve halkımız müsterih olsunlar ki halkımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura kesinlikle mahal verilmeyecektir ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok ağır yaptırımlar da uygulanacaktır."

