8 gün için gittiler 60 günden fazla uzaydalar! Ölümleri nasıl olacak?

NASA SPACEX İLE ORTAK ÇALIŞACAK Senaryoların mümkün olduğunu belirten Ridolfi, NASA'nın kurtarma görevini SpaceX'le yürüteceğine inandığını söyledi. BOENİNG İÇİN FACİA BİR SONUÇ Uzay ajansı Çarşamba günü, Boeing'in arızalı aracının Dünya'ya dönüş yolculuğunu sağlayamayabileceğini kabul ederek tavrını değiştirdi. Bu duyuru, ticari jetlerinde bir dizi sorunla uğraşan Boeing için bir başka utanç verici darbe oldu. Boeing'in ticari uçaklarında türbülans, mekanik arızalar ve kuyruk çarpması gibi sorunlar şirkete en az 3 milyar dolara mal oldu. 8 GÜN İÇİN GİTTİLER 60 GÜNDEN FAZLA UZAYDALAR Salı günü, Starliner mürettebatının uzayda geçirdiği 60. gündü. Bu, planlanan sekiz günlük görevden çok daha uzun bir süre... NASA ve Boeing, en az beş helyum sızıntısı yaşayan ve 28 iticisinden beşini kaybeden Starliner'ın güvenliğini belirlemek için sorunları yerde test etmek üzere yorulmadan çalışıyor. Boeing geçen hafta, 'Starliner uzay aracına ve mürettebatla güvenli bir şekilde geri dönme kabiliyetine güvenmeye devam ettiğini' söyledi. Boeing'in şu ana kadar yaptığı testler, Starliner'a ait dört jetin Haziran ayında aşırı ısınıp otomatik olarak kapanmaları nedeniyle arızalandığını, testler sırasında yeniden ateşlenen diğer iticilerin ise yakıtlarındaki bazı kısıtlamalar nedeniyle normalden zayıf göründüğünü ortaya koydu. Temmuz ayı sonlarında New Mexico'daki White Sands Füze Sahası'nda yapılan yer testleri, iticilerin aşırı ısınmasının teflon contanın eğrilmesine, iticilerin itici tüplerinin tıkanmasına ve dolayısıyla itme gücünün zayıflamasına neden olduğunu ortaya koydu. Stich, NASA'nın daha önce muhabirlere böyle bir olasılığı önemsizmiş gibi göstermesinin ardından, şimdi neden Crew Dragon olasılığını tartışmaya daha istekli göründüğünü açıklayarak, 'Bunun rahatsızlık seviyesini artırdığını ve olup bitenin fiziğini tam olarak anlayamadığımızı söyleyebilirim' dedi.