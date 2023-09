"7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Kur'an Kursları açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bizlere bir kez daha bu mutluluğu yaşatan Allah'a hamdolsun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin her bir ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün 'Bismillah' diyerek Kur'an kurslarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, diğer programlar ise bugün itibarıyla başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle milletimizin 7'den 70'e her bir ferdini Kur'an öğrenmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki Kur'an sevdalısı necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir. Kur'an kurslarımızı inşa etmek için birbiri ile yarıştığı gibi Kur'an öğrenmek için de birbirleriyle yarışacaktır. İnşallah, Kur'an kurslarımız vesilesi ile uzakları yakın kılacağız, sevgi, saygı, kardeşlik ve muhabbet bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.