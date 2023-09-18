"7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstlendiği 'Halkı din konusunda aydınlatma' görevini dünden bugüne etkin ve geniş biçimde sürdürdüğünü açıklayan Erbaş, "Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatma görevi ile ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşım içinde hizmet alanını her gün daha da genişletmektedir. Bu minvalde genç, yetişkin, kadın, erkek, engelli ve benzeri toplumun tüm kesimlerinin yaygın din eğitimi faaliyetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasına imkân sunan programlar geliştirmektedir. Kendimizi zamanın ruhuna ve çağın şartlarına göre sürekli yeniliyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyor, onlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. Nitekim pandemi sürecinde çevrimiçi Kur'an dersleriyle milletimizin evlerine misafir olarak eğitimlerimize devam ettik. Birçok ilimizde, ilçemizde, beldemizde ve köyümüzde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde de Kur'an eğitimine hiç ara vermedik. Esasen çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermedik. Özellikle deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.