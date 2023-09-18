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"7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

2023-09-18 14:26:34
"7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Kur'an kursları açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile Muğla'da gerçekleştirildi.

#1
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda Kur'an Kursları açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bizlere bir kez daha bu mutluluğu yaşatan Allah'a hamdolsun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin her bir ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün 'Bismillah' diyerek Kur'an kurslarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, diğer programlar ise bugün itibarıyla başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle milletimizin 7'den 70'e her bir ferdini Kur'an öğrenmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki Kur'an sevdalısı necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir. Kur'an kurslarımızı inşa etmek için birbiri ile yarıştığı gibi Kur'an öğrenmek için de birbirleriyle yarışacaktır. İnşallah, Kur'an kurslarımız vesilesi ile uzakları yakın kılacağız, sevgi, saygı, kardeşlik ve muhabbet bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

#2
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstlendiği 'Halkı din konusunda aydınlatma' görevini dünden bugüne etkin ve geniş biçimde sürdürdüğünü açıklayan Erbaş, "Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatma görevi ile ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşım içinde hizmet alanını her gün daha da genişletmektedir. Bu minvalde genç, yetişkin, kadın, erkek, engelli ve benzeri toplumun tüm kesimlerinin yaygın din eğitimi faaliyetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasına imkân sunan programlar geliştirmektedir. Kendimizi zamanın ruhuna ve çağın şartlarına göre sürekli yeniliyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyor, onlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. Nitekim pandemi sürecinde çevrimiçi Kur'an dersleriyle milletimizin evlerine misafir olarak eğitimlerimize devam ettik. Birçok ilimizde, ilçemizde, beldemizde ve köyümüzde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde de Kur'an eğitimine hiç ara vermedik. Esasen çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermedik. Özellikle deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

#3
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Din duygusunun fıtri, bu ihtiyacı temin ise öncelikle anne ve babanın görevi olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Çocuğun dini gelişimine katkı sunmak, destek olmak ve ortam hazırlamak en az diğer ihtiyaçlarını gidermek kadar önemlidir. Bizler bu ihtiyacın en doğru yöntem ve sağlıklı bir şekilde karşılanması için 2013 yılında hizmete açtığımız ve her yıl yaygınlaştırarak geliştirdiğimiz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı önemli bir imkân olarak görüyoruz. Bu kurslarımızda bu sene 11 Eylül 2023 Pazartesi günü eğitim faaliyetimize başladık. Hamdolsun milletimiz, 4-6 yaş kurslarımıza büyük bir teveccüh göstermektedir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Çocukların kursları daha çok sahiplenmeleri isteniyorsa çocuklara rol model olunması gerektiğini belirten Erbaş, "Onların kurslarımızı daha çok benimsemelerini istiyorsak bizler de eğitim sürecinin bizzat içinde yer almalıyız. Dinimizi ve kitabımızı öğrenmenin ehemmiyetini çocuklarımıza ancak sahiplenme bilinci ve rol model olmakla kavratabiliriz. Bizim sahiplenmemiz ve rol model olmamız, onların bu alandaki başarılarını mutlaka olumlu yönde etkileyecektir.

#5
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Yüce kitabımızı ve dinimizi öğretme görevi, değerli bir görevdir. Bu görev, ancak sorumluluk bilinci ve vazife ahlakıyla yapılırsa başarıya ulaşılır. Hocalık sadece bilgiyi aktarmak değildir. Aynı zamanda muhatap kitleyi, onun ilgi ve ihtiyaçlarını keşfedebilme sanatıdır. Bilgimizi onlara aktarmak kadar onların hayatlarında iz bırakacak bir iletişim kurmak da önemlidir.

#6
Foto - "7'den 70'e herkesi Kur'an öğrenmeye davet ediyorum" Heyecanlandıran gelişme sonrası açıklama geldi:

Bizim görevimiz temsil hassasiyeti en yüksek olan görevlerden biridir. En büyük davetin, en etkili tebliğin temsil olduğunu asla unutmayalım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bizim sözlerimize itibar ettiklerini, bizim adımlarımızı takip ettiklerini bilelim. Sözümüz ve özümüz, düşünce ve davranışlarımızda daima ölçülü ve tutarlı olalım. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kur'an kurslarımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı inancını her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Kıymetli öğreticilerimize, sevgili öğrencilerimize, velilerimize, müftülük personelimize ve mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor; 2023-2024 eğitim-öğretim dönemini hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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