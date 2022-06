Ayıların mart ayında kış uykusundan uyandıklarını söyleyen merkez şefi uzman veteriner hekim Azizcan Sezer, "Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde şu an 73 tane bozayımız bulunmakta. 61 tanesi erişkin, 12 tanesi de yavru ve ergen olarak toplam 73 ayımız şu an merkezimizde yaşıyor. Merkezimizde 100 dönümlük bir arazi üzerinde hayvanlarımız yaşamakta. Ayılarımız mart ayı itibarıyla kış uykusundan uyandılar. Ayılarımızı şu an özel bir beslenme programına aldık” dedi.