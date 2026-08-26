708 çocuğu 18 yıl boyunca takip ettiler!

Bir kişinin siyasi görüşlerinin oluşumunda ailesinin yanı sıra ilerleyen yıllarda karşılaştığı insanlar, arkadaş çevresi, eğitim hayatı, yaşadığı toplum, ekonomik koşullar, medya, kültürel çevre ve kişisel deneyimleri gibi birçok faktör rol oynayabilir. Bu nedenle araştırmanın sonuçları, siyasi görüşlerin bebeklik döneminde kesin olarak belirlendiğini göstermiyor. Çalışmanın en önemli taraflarından biri, araştırmacıların kendi sonuçlarını oldukça temkinli yorumlaması. Elde edilen istatistiksel ilişkilerin arkasındaki mekanizmanın ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Örneğin daha otoriter ebeveynlik ile daha muhafazakâr siyasi tutum arasındaki ilişkinin gerçekten ebeveynlik davranışından mı kaynaklandığı, yoksa bu iki özelliğin başka ortak faktörlerle mi bağlantılı olduğu kesin olarak belirlenmiş değil.