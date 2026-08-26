708 çocuğu 18 yıl boyunca takip ettiler!
708 çocuğun doğumdan 18 yaşına kadar takip edildiği araştırma, ebeveynlik tarzı ve çocukluk dönemindeki bazı mizaç özellikleriyle ilerleyen yıllardaki siyasi eğilimler arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada, otoriter ebeveynlik tutumlarının 18 yaşındaki daha muhafazakâr siyasi görüşlerle ilişkili olduğu belirlendi. ABD'de 708 çocuğun doğumdan 18 yaşına kadar takip edildiği bir araştırmada, erken dönem ebeveynlik tutumları ve çocukların bazı mizaç özellikleri ile 18 yaşındaki siyasi tutumları arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bu bulguların ebeveynlerin çocuklarını doğrudan belirli bir siyasi görüşe yönlendirdiğini kanıtlamadığını özellikle vurguluyor, işte bu şaşırtıcı araştırmanın detayları...