O salgın tüm dünyaya yayılabilir!

Ebola” salgını, Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgının ilan edilmesinin üzerinden 100 günden fazla zaman geçmesine rağmen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda kontrol altına alma çalışmalarından daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Associated Press’in aktardığı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 22 Ağustos’a kadar 5 bin 514 doğrulanmış vaka ve 2 bin 642 ölüm kaydedildi. Bir hafta içinde 317 kişi hayatını kaybederken, doğrulanmış vakalar arasındaki ölüm oranı yüzde 47,9’a ulaştı. Bin 200 hasta iyileşirken, 808 kişi izolasyonda veya hastanelerde kalmaya devam etti. Uzmanlar, hastalığın geç tespit edilmesi ve test ekiplerinin birçok bölgeye ulaşmakta gecikmesi nedeniyle gerçek sayıların daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.