Hürmüz Boğazı'nda flaş gelişme! Trump müjde gibi duyurdu
İran ile ABD arasındaki gerilimin zirve yaptığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, yine küstah ifadelerle Tahran'ı hedef aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ile ABD arasındaki gerilimin zirve yaptığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, yine küstah ifadelerle Tahran'ı hedef aldı.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından imha edilerek temizlendiği bilgisinin kendisine iletildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Az önce, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığı veya imha edildiği bilgisi bana iletildi" dedi.
İRAN'A UYARI İran'a yeni mayın döşenmemesi konusunda uyarıda bulunan Trump, bunu yapacak herhangi bir gemi veya teknenin 'derhal imha edileceğini' söyledi.
Trump ayrıca ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın tamamının izlendiğini belirterek, mayın döşenmesine karşı 'sıfır tolerans' politikasının yürürlükte olduğunu ifade etti.
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