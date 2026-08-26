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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Türkiye'nin uzun yıllardır akaryakıt ihtiyacını karşıladığı ülke yaşanan son krizlerin ardından Ankara'non kapısını çaldı. Türkiye'den petrol satın almaya başladılar.

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Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Ukrayna saldırıları nedeniyle rafineri kapasitesi devre dışı bırakılan ve ikinci bir yakıt kıtlığı dalgasının etkisi altındaki Rusya, Fas ve Hindistan'dan yaptığı benzin ithalatının ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi.

#2
Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

S&P Global Commodities at Sea verilerine göre, Türkiye’nin Mersin Limanı’ndan yüklenen Wendrix adlı tanker yaklaşık 200 bin varil benzin taşıyor. Geminin gelecek hafta Rusya’ya ulaşması bekleniyor. VesselFinder'a göre, gemi Baltık Denizi'ndeki bir limana doğru gidiyor.

#3
Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Tankere yüklenen yakıtın kaynağı bilinmiyor. Bu sevkiyat, Türkiye’den Rusya’ya tespit edilen ilk deniz yoluyla benzin teslimatı olacak.

#4
Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Rusya’nın temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla aldığı benzin miktarı 1 milyon varili aştı. Son bir ayda Hindistan’daki Vadinar rafinerisinden yüklenen üç tanker, Mısır açıklarında gemiden gemiye aktarma yaparak Rusya’ya ulaştı.

#5
Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Temmuz sonunda Fas’tan da yaklaşık 300 bin varillik bir sevkiyat gerçekleşti ancak bu yakıtın gerçek menşei belirlenemedi. Böylece Türkiye’den yapılacak 200 bin varillik yeni sevkiyat, Rusya’nın alternatif yakıt tedarik kaynaklarını genişletmesi açısından beşinci kaynak olarak dikkat çekiyor.

#6
Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından temmuz ayında günlük ham petrol işleme hacmini geçen yıl ortalamasına göre yüzde 28 düşürerek 3,7 milyon varile indirdi.

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Foto - Devran döndü: Türkiye'den petrol satın alan ülkeye bakın

Ülkedeki rafineriler ağustosta da saldırıların hedefi olurken, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 19 Ağustos’ta akaryakıt piyasasında “gerilimin ikinci aşamasının” başladığını söyledi. Moskova benzin ihracat yasağını Ocak 2027 sonuna kadar uzatırken, ülkedeki arz açığını gidermek için ithalata yöneliyor.

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Yorumlar

Erçelik

Yaptığımız yardımlara rağmen gemilerimize saldıran ve gemicilerimizin canına kıyan Ukrayna'ya hak ve müstahak.
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