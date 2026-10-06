704 tane ortaya çıktı: Uzmanlardan acele etmeyin uyarısı

"YAKIN GELECEKTE YERALTI SUYUNU DAHA TASARRUFLU KULLANIRSAK OBRUK OLUŞUMLARININ AZALMASINI ÜMİT EDİYORUZ" Obruklarla ilgili çalışmalara değinen Arık, "Bizim özellikle bu bölgede Karatay Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Avrupa Birliği projemizde, hem daha tasarruflu sulama yöntemleri kullanarak yeraltı suyunun tasarruf edilmesi hem de suyun daha az kullanılmasıyla verimin düşmemesi için birtakım çözümler üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalara özellikle Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de katkıları bulunuyor. Bizim de devam eden çalışmalarımız var. Çalışmalarımızda özellikle obrukların izlenmesi ve hareketin belirgin bir eşiği aştığı yerlerde erken uyarı sistemlerinin oluşturulması üzerinde duruyoruz. Umarım buna çok gerek kalmayacak. Yakın gelecekte yeraltı suyunu daha tasarruflu kullanırsak obruk oluşumlarının azalmasını ümit ediyoruz. Zamana bağlı olarak, yeraltı sularımızın karakterine ve kimliğine, öte yandan kayaların niteliğine bağlı olarak çözünmeler oluşacaktır. Yer altında çok büyük rezervlerde kayalar var. Tuzlu kayalar ve tuzlu dağ olarak nitelendirdiğimiz yapılar bulunuyor. Bu yapıların önemli bir bölümünün çözünmesi de mümkün. Dolayısıyla burada yaptığımız çalışmalarda, özellikle Orta Anadolu Havzası'nda çok kalın bir tuz tabakası olduğunu biliyoruz. Buradaki tuzlu seviyeler özellikle biraz derinde kaldıkları için orada da çözünmeler olacaktır. Dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle tuzlu ve jipsli alanlarda obrukların çok yoğunlaştığını gözlemleyebiliyoruz. Ülkemizde de Sivas, Çankırı ve Çorum bölgelerinde benzer durumlar söz konusu" diye konuştu.