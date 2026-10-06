704 tane ortaya çıktı: Uzmanlardan acele etmeyin uyarısı

"YERALTI SUYUNDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ" Yeraltı suyunun korunması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgedeki su kullanımıyla ilgili daha etkin ve kalıcı planlamaların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Arık, "Yağışlar bizleri biraz umutlandırdı ancak ölçümlerde maalesef bu etkinin yeraltı suyunda çok net bir şekilde görülmediğini hatta yeraltı suyundaki düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kış döneminde, ekim döneminde, toprağın nemlenmesi gerekiyor. Zaten şu anda ekim dönemindeyiz. Ancak çiftçilerimizin çok acele etmeden, mevcut yağışlı dönemin biraz daha devam etmesini beklemelerini umuyoruz. Bu nedenle yeraltı suyuna yüklenmekten ziyade, mümkünse yağışlarla nemlenen toprağa ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yeraltı suyunu hepimizin koruması ve kollaması gerekiyor. Bu dönem içerisinde, bölgedeki yeraltı suyu kullanımıyla ilgili mutlaka daha etkin ve kalıcı planlamaların yapılması gerekiyor" dedi.