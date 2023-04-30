70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Arazinin uzun yıllardır boş kaldığını belirten Yasin Ciğerci, “Atalarımızdan bu zamana kadar, 70 yıldan beri ekilmeyen tarlamızı bugün sürüyoruz. Tarlamızda elma ağaçları vardı kurudu, kuruduğu için hiç bir ürün ekilmiyordu. Bu sebeple tarlamız boş olarak duruyordu. Allah nasip etti, bugün sürüyoruz” diye konuştu.