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Yaşam
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70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

2023-04-30 17:04:15
70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan tarla, seneler sonra yeniden yeşerecek.

#1
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Üniversite eğitiminin ardından memleketi Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine dönerek çiftçilik yapmaya karar veren genç girişimci Yasin Ciğerci, babası Sebahattin Ciğerci ile karabuğday yetiştiriciliği yapıyor.

#2
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Baba-oğul geleneksel usullerle taş değirmende işledikleri tohumları Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

#3
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Atalarından kalan ve 70 yıldır kullanılmayan tarlalarını da yeşertmeye karar veren baba ve oğlu, yarım asırdan fazladır boş kalan tarlayı karabuğday tohumları ile buluşturdu.

#4
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Arazinin uzun yıllardır boş kaldığını belirten Yasin Ciğerci, “Atalarımızdan bu zamana kadar, 70 yıldan beri ekilmeyen tarlamızı bugün sürüyoruz. Tarlamızda elma ağaçları vardı kurudu, kuruduğu için hiç bir ürün ekilmiyordu. Bu sebeple tarlamız boş olarak duruyordu. Allah nasip etti, bugün sürüyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

Atalarından kalan boş araziyi karabuğday tarlasına dönüştüren çiftçi Sabahattin Ciğerci, “Yaklaşık 70 yıldan beri burada elma ağaçları vardı kuruduktan sonra diplerinden çıkartıp araziye dönüştürdük, şu anda da sürüp karabuğday ekimi yapmak için hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - 70 yıldır boş kalan arazi yeniden filizlenecek

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