2024-05-20 17:15:57 7 temmuz tarihine dikkat: Araç satışında yeni dönem!
7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR II) öncesinde otomobil markaları, ellerindeki mevcut araçları hızla satmak için kampanyalara başladı. Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonları, Türkiye'de de aynı tarihte uygulamaya konulacak. Geçmişte ABS, havayastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.