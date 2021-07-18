7 ayda büyük artış! Altın fiyatları…

YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 45 ARTTI Hisse senedi ve endeks fonlarında yatırımcı sayısındaki artış yılbaşından bu yana yüzde 45 oldu. Geçtiğimiz yıl sonunda 145.343 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz itibariyle 210.261’e çıktı. En fazla artış yabancı teknoloji ve hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak artış yabancı teknoloji ve hisse fonlarında oldu.