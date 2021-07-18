2021-07-18 10:24:57 7 ayda büyük artış! Altın fiyatları…
Tematik fonlarda yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana fon kategorisine göre yüzde 459’a varan artışlar gösterdi. Sağlık ve teknoloji fonları ilgi odağı oldu. Öte yandan 8, 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerine çıkan ons altın 1,810 doların üzerindeki kalıcı kapanışlarda yükseliş seyrini sürdürebilir. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 14.54 oranında değer kazanarak 7.44 TL’den 8.52 TL’ye yükseldi. Kurdaki artışla birlikte birikim sahipleri yabancı tematik yabancı fonları yönelmeyi tercih etti. Bu fonlarda yatırımcı sayısı hızla artıyor.