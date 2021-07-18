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Ekonomi
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7 ayda büyük artış! Altın fiyatları…

2021-07-18 10:24:57
7 ayda büyük artış! Altın fiyatları…

Tematik fonlarda yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana fon kategorisine göre yüzde 459’a varan artışlar gösterdi. Sağlık ve teknoloji fonları ilgi odağı oldu. Öte yandan 8, 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerine çıkan ons altın 1,810 doların üzerindeki kalıcı kapanışlarda yükseliş seyrini sürdürebilir. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 14.54 oranında değer kazanarak 7.44 TL’den 8.52 TL’ye yükseldi. Kurdaki artışla birlikte birikim sahipleri yabancı tematik yabancı fonları yönelmeyi tercih etti. Bu fonlarda yatırımcı sayısı hızla artıyor.

#1
Foto - Yılbaşından bu yana yatırımcısı sayısı binin üzerinde olan fonlar içerisinde katılımcı sayısı en fazla artan fonlar, yabancı hisse senedi fonları ile emtia yabancı fon sepeti kategorisindeki fonları oldu.

Yılbaşından bu yana yatırımcısı sayısı binin üzerinde olan fonlar içerisinde katılımcı sayısı en fazla artan fonlar, yabancı hisse senedi fonları ile emtia yabancı fon sepeti kategorisindeki fonları oldu.

#2
Foto - ÖNCE SAĞLIK Fonların getirilerine baktığımız zaman Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 40.7 oranında kazandırdı. Yılbaşında 2.481 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz 2021 itibari ile 13.879 seviyesine yükseldi. Yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında arttı.

ÖNCE SAĞLIK Fonların getirilerine baktığımız zaman Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 40.7 oranında kazandırdı. Yılbaşında 2.481 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz 2021 itibari ile 13.879 seviyesine yükseldi. Yatırımcı sayısı yüzde 459 oranında arttı.

#3
Foto - Yatırım fonlarında iki sağlık fonu bulunuyor. Ak Portföy Sağlık Sektörü Fonu ve İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon. İş Portföy’ün fonu karma olarak kurulduğu için yüzde 79 hisse senedi taşıyabiliyor. Bu da getiriyi sınırlayabilmekte.

Yatırım fonlarında iki sağlık fonu bulunuyor. Ak Portföy Sağlık Sektörü Fonu ve İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon. İş Portföy’ün fonu karma olarak kurulduğu için yüzde 79 hisse senedi taşıyabiliyor. Bu da getiriyi sınırlayabilmekte.

#4
Foto - EMTiA FONLARI Yatırımcıların emtia fonlarını yakından takip ettikleri gözleniyor. İş portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu yatırımcı sayısı yılbaşında 2.873 seviyesindeyken temmuz ayında 10.482’ye çıktı. Yatırımcı sayısı yüzde 278 oranında arttı. Fonun getirisi ise yüzde 44 oldu.

EMTiA FONLARI Yatırımcıların emtia fonlarını yakından takip ettikleri gözleniyor. İş portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu yatırımcı sayısı yılbaşında 2.873 seviyesindeyken temmuz ayında 10.482’ye çıktı. Yatırımcı sayısı yüzde 278 oranında arttı. Fonun getirisi ise yüzde 44 oldu.

#5
Foto - YABANCI TEKNOLOJİ Yabancı fon sepeti fonları içerisinde yatırımcı sayısı yüzde 136 oranında artan TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fonu, yılbaşından bu yana yüzde 30 değer kazandı.

YABANCI TEKNOLOJİ Yabancı fon sepeti fonları içerisinde yatırımcı sayısı yüzde 136 oranında artan TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fonu, yılbaşından bu yana yüzde 30 değer kazandı.

#6
Foto - YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 45 ARTTI Hisse senedi ve endeks fonlarında yatırımcı sayısındaki artış yılbaşından bu yana yüzde 45 oldu. Geçtiğimiz yıl sonunda 145.343 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz itibariyle 210.261’e çıktı. En fazla artış yabancı teknoloji ve hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak artış yabancı teknoloji ve hisse fonlarında oldu.

YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 45 ARTTI Hisse senedi ve endeks fonlarında yatırımcı sayısındaki artış yılbaşından bu yana yüzde 45 oldu. Geçtiğimiz yıl sonunda 145.343 olan yatırımcı sayısı 16 Temmuz itibariyle 210.261’e çıktı. En fazla artış yabancı teknoloji ve hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak artış yabancı teknoloji ve hisse fonlarında oldu.

#7
Foto - ONS ALTIN GÜÇLENME ÇABASINDA Ons altın 1.810 dolar seviyesinde bulunuyor. 8, 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerine çıkan ons altın 1,810 doların üzerindeki kalıcı kapanışlarda yükseliş seyrini sürdürebilir. 1.790 ve 1.760 dolar seviyeleri güçlü destekler.

ONS ALTIN GÜÇLENME ÇABASINDA Ons altın 1.810 dolar seviyesinde bulunuyor. 8, 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerine çıkan ons altın 1,810 doların üzerindeki kalıcı kapanışlarda yükseliş seyrini sürdürebilir. 1.790 ve 1.760 dolar seviyeleri güçlü destekler.

#8
Foto - TEMMUZUN İLK YARISINDA EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSELER Temmuz ayının ilk yarısında 7 hisse senedi yüzde 10 ve üzerinde kazandırdı. Bunlar, Konya Çimento, Kervan Gıda, Torunlar GMYO, Logo Yazılım, Arçelik, Sasa Polyester, Kardemir (D).

TEMMUZUN İLK YARISINDA EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSELER Temmuz ayının ilk yarısında 7 hisse senedi yüzde 10 ve üzerinde kazandırdı. Bunlar, Konya Çimento, Kervan Gıda, Torunlar GMYO, Logo Yazılım, Arçelik, Sasa Polyester, Kardemir (D).

#9
Foto - Konya Çimento ilk 15 günde yüzde 21.56 oranında yükseldi. Kervan Gıda’nın değer artışı yüzde 17.91 oranında olurken Torunlar GMYO’nun çıkışı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Logo Yazılım yüzde 13, Arçelik yüzde 12, Sasa Polyester yüzde 11.5 ve Kardemir D yüzde 10.6 oranında değer kazandı.

Konya Çimento ilk 15 günde yüzde 21.56 oranında yükseldi. Kervan Gıda’nın değer artışı yüzde 17.91 oranında olurken Torunlar GMYO’nun çıkışı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Logo Yazılım yüzde 13, Arçelik yüzde 12, Sasa Polyester yüzde 11.5 ve Kardemir D yüzde 10.6 oranında değer kazandı.

#10
Foto - BORSA ENDEKSİ ORTALAMALARIN ALTINDA Borsa İstanbul 100 Endeksi ortalamaların altında. Endeksin 1.370-1.404 aralığındaki ortalamaları kırması yeniden yükseliş yönünde atağa geçmesini sağlayacaktır.

BORSA ENDEKSİ ORTALAMALARIN ALTINDA Borsa İstanbul 100 Endeksi ortalamaların altında. Endeksin 1.370-1.404 aralığındaki ortalamaları kırması yeniden yükseliş yönünde atağa geçmesini sağlayacaktır.

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