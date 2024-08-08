  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
7
7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

2024-08-08 08:55:21
7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Tokat'ta bulunan 7 asırlık mavi çinileriyle meşhur Gök Medrese'de onarım çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Tokat'ın tarihi miraslarından biri olan ve mavi çinileriyle görenleri kendine hayran bırakan Gök Medrese'de 2021 yılında başlanan onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

1275 yılında yapımına başlanan Gök Medrese, Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. İki katlı tarihi yapının ortasında açık bir avlu bulunan medrese, yüzyıllar boyunca hem pozitif bilimlerde hem de İslami ilimlerde yüzlerce insan yetiştirdi.

#3
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Mavi çini süslemeleriyle 7 asırdır ayakta duran eser, Osmanlı döneminde de medrese olarak kullanıldı.

#4
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tokat Şehir Müzesi olarak hizmet veren Gök Medrese, gelecek nesillere aktarılabilmesi için restore ediliyor. Bu restorasyon çalışmaları, Gök Medrese'nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

#5
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, “Muînüddin Süleyman Pervane tarafından 1275 yılında yapıldığı tahmin edilen, mavi çinilerinden dolayı bu ismi aldığını düşündüğümüz Tokat Gök Medrese'de geniş çerçeveli restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir. Zamanında pozitif bilimlerin okutulduğu, hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimlerin öğretildiği bir medrese olarak hizmet vermiştir. Medrese, zamanla farklı fonksiyonlarda kullanılmış ve bir dönem müze olarak hizmet vermiştir. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları titizlikle devam etmektedir” dedi.

#6
Foto - 7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV, Mansur Yavaş'ı sildi
Gündem

Halk TV, Mansur Yavaş'ı sildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Paris'te voleybol maçı izledi. Genel Başkan ve Belediy..
Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...
Yerel

Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...

Atlas, Hint, Pasifik Okyanusu ve Akdeniz'de görülen, boyu 2 metreyi, ağırlığı ise 600 kilogramı bulan dünyadaki en büyük sürüngenlerden deri..
'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rus basını, turizmin en yüksek sezonu olan Ağustos döneminde Türk otellerinin yüzde 20 oranında indirim yapmaya başladığını yazdı...
Hadsizliğin bu kadarına pes! İnstagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım
Teknoloji

Hadsizliğin bu kadarına pes! İnstagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

Hamas Siyasi Büro Şefi Şehit İsmail Haniye’nin vefatından sonra Türkiye’deki Haniye paylaşımlarını sosyal medya platformu İnstagram’dan sile..
Hamas'tan Türkiye açıklaması
Dünya

Hamas'tan Türkiye açıklaması

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığı..
Hüseyin Çevik 'iyi yapmışlar' diyerek duyurdu: Menzil cemaati bunu yaparak bu sefer çok ileri gitti

Hüseyin Çevik 'iyi yapmışlar' diyerek duyurdu: Menzil cemaati bunu yaparak bu sefer çok ileri gitti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23