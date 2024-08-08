7 asırlık Gök Medrese'de hummalı çalışma

Tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, “Muînüddin Süleyman Pervane tarafından 1275 yılında yapıldığı tahmin edilen, mavi çinilerinden dolayı bu ismi aldığını düşündüğümüz Tokat Gök Medrese'de geniş çerçeveli restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir. Zamanında pozitif bilimlerin okutulduğu, hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimlerin öğretildiği bir medrese olarak hizmet vermiştir. Medrese, zamanla farklı fonksiyonlarda kullanılmış ve bir dönem müze olarak hizmet vermiştir. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları titizlikle devam etmektedir” dedi.