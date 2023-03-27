2023-03-27 09:06:15 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşmasının ardından CHP Genel Merkezi ile bağlantılı sosyal medya hesaplarından İnce'ye karşı linç kampanyası başlatıldı. 6'lı Masa'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmeyen ve 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine üçüncü aday olarak girmeye hak kazanan İnce'ye, masadan gelen "dön" çağrıları hakarete ve küfürlere dönüştü.