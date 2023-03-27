6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Şahan Gökbakar da İnce'nin aday olmasına adeta kudurdu. Twitter hesabından İnce'yi hedef alan Gökbakar, 100 bin imza için AK Partililerin İnce'ye yardım ettiği iddiasında bulundu. İnce'nin oyları böldüğünü ileri süren Gökbakar, "Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?" dedi.