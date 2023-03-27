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Siyaset
14
6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

2023-03-27 09:06:15
6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşmasının ardından CHP Genel Merkezi ile bağlantılı sosyal medya hesaplarından İnce'ye karşı linç kampanyası başlatıldı. 6'lı Masa'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmeyen ve 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine üçüncü aday olarak girmeye hak kazanan İnce'ye, masadan gelen "dön" çağrıları hakarete ve küfürlere dönüştü.

#1
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası"na benzettiği Altılı Masa'dan kalktıktan sonra hakaret ve tehditlerle yeniden oturtulmasına benzer bir süreç şimdi Muharrem İnce için işliyor. Adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplayan İnce, "hain, AK Parti'nin adamı" denilerek Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorlanıyor.

#2
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Piyanist Fazıl Say, İnce'ye 'şovmen' derken 100 bin imzayı küçümsemek için Kore'de hayvanat bahçesindeki gorilin şartları düzelsin diye de 130 bin imza toplandığını yazdı.

#3
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz da "İnce seçimin kaybedilmesine neden olursa, sokakta yürüyemez" dedi.

#4
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası"na benzettiği 6'lı Masa'dan kalktıktan sonra hakaret ve tehditlerle yeniden oturtulmasının benzeri bir süreç şimdi Muharrem İnce için işliyor. Yüz binden fazla seçmenin imzasını alarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra üçüncü aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için CHP ve 6'lı Masa'dan gelen 'kapı açık' mesajları yerini küfre ve hakarete bıraktı.

#5
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

6'lı koalisyon lehine aday çıkartmaktan vazgeçen Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan sonra geri adım atması beklenen İnce'nin 'adaylık yarışında varım' diyerek, 100 bin imzaya erişmesi 6'lı Masa'da oylar bölünecek korkusunu körükledi.

#6
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

MUHARREM İNCE'Yİ GORİLE BENZETTİ Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından İnce'nin kendisini eleştiren sanatçıları 'sözde sanatçı' diyerek eleştirmesine sert çıktı.

#7
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Say, dördüncü günde 100 bin imzaya ulaşan İnce'yi 24 saatte 120 binden fazla imza toplanan 'yalnız goril' Bua Noi'ye benzetti.

#8
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

SÖZDE SANATÇILAR Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu adına sosyal medyada çağrıda bulunan kesimleri endişelendirdi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Halk TV yazarı İsmail Saymaz da İnce'nin seçimin kaybedilmesine neden olması durumunda sokakta yürümeyeceğini ileri sürdü. Saymaz, "İnce, 24 Haziran'ın üzerine bir de 14 Mayıs'ta, seçimin ikinci tura kalmasına ve kaybedilmesine neden olursa, sokakta yürüyemez. Bir 24 Haziran'ı beş yıldır anlatamadı. 14 Mayıs'ı ömrünün sonuna kadar anlatamaz" dedi.

#10
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Leman Dergisi de İnce'yi hedef aldı. Dergide İnce'nin "İkinci tura kalınca yüzde 60'la cumhurbaşkanı seçiliyorum" sözleri tiye alınarak "Muharrem İnce Harikalar Diyarında" denildi.

#11
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Şahan Gökbakar da İnce'nin aday olmasına adeta kudurdu. Twitter hesabından İnce'yi hedef alan Gökbakar, 100 bin imza için AK Partililerin İnce'ye yardım ettiği iddiasında bulundu. İnce'nin oyları böldüğünü ileri süren Gökbakar, "Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?" dedi.

#12
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

"DÖN" çağrıları yapılıyordu 6'lı Masa'nın paydaşları, imza sürecinden önce İnce'nin CHP'ye dönmesi girişimler başlatılmıştı. CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra solda birlik sağlamak adına sosyal demokratların eski liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen üzerinden İnce ile temasa gelmişti. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı.

#13
Foto - 6'lı koalisyonda "Muharrem İnce" korkusu! Linç kampanyası başlattılar

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve aday olma sürecine itirazları olduğunu ifade eden İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "25 yılda yemediğimiz küfürleri üç günde yedik" diyerek, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya dönme sürecinde yaşananları özetlemişti.

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