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Ekonomi
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65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

2023-12-19 13:33:49
65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Geçtiğimiz haftalarda, 25 yıldır ortaklık yürüttüğü Salzgitter Mannesmann GmbH ile yollarını ayıran Borusan Boru'dan beklenmedik bir adım geldi.

#1
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Borusan Grubu, 1998 yılından bu yana ortaklık yürüttüğü Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklığını sona erdirmişti.

#2
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Böylelikle, Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olarak kurduğu ve uzun süredir çoğunluk hisselerine sahip olduğu Borusan Mannesmann’ın yeni adı Türkiye'de Borusan Boru uluslararası arenada ise Borusan Pipe olmuştu.

#3
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden şirketten dikkat çeken bir hamle geldi.

#4
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Borusan Boru, Bursa Gemlik’teki tesisinde bulunan büyük çaplı boru imalat ekipmanlarını ABD'deki tesisine taşınma ve tesisin satılması için çalışmalara başladı. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Şirketimiz, altyapı ve proje iş kolu kapsamına dahil olan büyük çaplı boru üretimi ile ilgili değişen pazar koşulları, endüstriyel dinamikler ve hedef pazarlarda yerel oyuncu olma stratejik hedefi doğrultusunda, 2023 yılı Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde ("ABD") mukim "Berg Pipe" şirketini satın almış, ilgili satın almayla birlikte Yönetim Kurulumuz, büyük çaplı borularda Türkiye ve yakın coğrafyalardaki arz fazlası, yurt dışı pazarlarda giderek güçlenen korumacılık politikaları ve yine yakın/orta vadede yürürlüğe girebilecek sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti daha da kısıtlayıcı hale getireceğine dair beklentiler sebebiyle, Gemlik Tesisleri'nde sadece altyapı ve proje iş kolu kapsamında yer alan büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın, kısmen veya tamamen, orta/uzun vadede güçlü pazar talebi beklentimizi koruduğumuz ABD'de bulunan tesislerimize taşınması, direkt yatırım veya ortaklık yoluyla başka bir coğrafyaya taşınması, ya da potansiyel alıcılara tesis olarak satılması, seçeneklerinin değerlendirilmesine, ve ilgili makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların ise satılmasına dair çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.

#6
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Şirketimiz, söz konusu karara ilişkin değerlendirmelere başladığında satış işlemi ile ilgili somutlaşma olmaması sebebiyle, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması ve Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi amacıyla, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesine uygun olarak 3 Mayıs 2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararıyla konuyla ilgili değerlendirmelere başlandığı bilgisinin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar almıştır.

#7
Foto - 65 yıllık Türk devinden beklenmedik karar! Gemlik tesislerini satıp ABD'ye taşınıyorlar

Şirket'in kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını amaçlayan süreçte, makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların satışıyla ilgili çalışmalara yönelik somut gelişmeler olması sebebiyle, erteleme sebebinin ortadan kalktığı kabul edilerek kamuya açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur.

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