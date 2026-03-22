“60 tondan fazla kehribar rezervi var” deniliyordu! Milyonluk iki büyük maden sahası, sessiz sedasız satıldı
Ukrayna Devlet Jeoloji ve Maden Kaynakları Servisi, düzenlediği şeffaf ihalelerle ülkenin stratejik öneme sahip iki büyük maden sahasını özel sektöre devretti. Hmelnitski bölgesindeki dev granit yatağı 4,53 milyon UAH’a satılırken, Jitomir bölgesindeki zengin kehribar sahası 4,91 milyon UAH karşılığında yeni sahibinin oldu. 60 bin kilogramı aşan kehribar rezerviyle dikkat çeken Andriykovski sahası, Ukrayna ekonomisine mücevher endüstrisi üzerinden can suyu sağlamayı hedefliyor.