6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

2016 yılında vade ile satın aldığı aracı borcu bittikten sonra kendisine verilmediğini belirten Yalçın Yağız, “Bir arkadaşım aracılığı ile M.D isimli bir şahısla tanıştık. Kendisinin vadeli araç sattığını söyledi. 2016 yılında bu şahıs ile görüşmeye gittik. O günlerde bu satın almak istediğim aracın piyasa değeri 18 bin lira fiyatındaydı. Aracı diğer giderler ile beraber 38 bin fiyat değerinde aldım. Kendisine 4 bin lira peşin verdim ve aylık vade ile ödeme şeklinde anlaştık. Noter satış sözleşmesi yapmadığından dolayı sadece vekalet verdiler ve kendi aranızda sözleşme yapın dediler. Bizde şahitler karşısında sözleşme yaptık ve arabayı M.D’den aldım. Satın aldığıma dair şahitler huzurunda belgelerim var. Sözleşmede yaptığımız ve anlaştığımız gibi aracın borcunu ödediğim zaman arabayı bana devredecekti. Arabaya olan borcum 2019 yılında sona erdi ve ben yine şahitler huzurunda borcumu bitirdiğime dair belgeleme yaptım. Şahıstan aracın devrini istedim ve çeşitli bahanelerle süreci uzatarak bana aracı vermedi” dedi.