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6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

2022-10-08 11:28:02
6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Erzurum’da yaşayan ve 6 yıl önce bir araba satın alan Yalçın Yağız hayatının şokunu yaşadı.

#1
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Erzurum’da 2016 yılında vadeli şekilde M.D. isimli bir şahıstan ticari taksi olarak kullanmak için araç satın alan taksicilik yapan Yalçın Yağız, aldığı arabasına hiç binemedi.

#2
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Erzurum’da 2016 yılında vadeli şekilde M.D. isimli bir şahıstan ticari taksi olarak kullanmak için araç satın alan taksicilik yapan Yalçın Yağız, aldığı arabasına hiç binemedi.

#3
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Evinin kapısının önüne arabayı park ettiği sırada polislerle karşılaşan Yağız, vekaletin iptal olduğunu ve aracın M.D’ye ait olduğunu öğrendi. Durum karşısında şaşkına dönen Yağız, hem arabasından oldu hem de 400 bin TL’lik borca girdi. Öte yandan, M.D’nin aracı Yağız’dan alarak başkasına ticari taksi için kiralandığı da iddia edildi.

#4
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

2016 yılında vade ile satın aldığı aracı borcu bittikten sonra kendisine verilmediğini belirten Yalçın Yağız, “Bir arkadaşım aracılığı ile M.D isimli bir şahısla tanıştık. Kendisinin vadeli araç sattığını söyledi. 2016 yılında bu şahıs ile görüşmeye gittik. O günlerde bu satın almak istediğim aracın piyasa değeri 18 bin lira fiyatındaydı. Aracı diğer giderler ile beraber 38 bin fiyat değerinde aldım. Kendisine 4 bin lira peşin verdim ve aylık vade ile ödeme şeklinde anlaştık. Noter satış sözleşmesi yapmadığından dolayı sadece vekalet verdiler ve kendi aranızda sözleşme yapın dediler. Bizde şahitler karşısında sözleşme yaptık ve arabayı M.D’den aldım. Satın aldığıma dair şahitler huzurunda belgelerim var. Sözleşmede yaptığımız ve anlaştığımız gibi aracın borcunu ödediğim zaman arabayı bana devredecekti. Arabaya olan borcum 2019 yılında sona erdi ve ben yine şahitler huzurunda borcumu bitirdiğime dair belgeleme yaptım. Şahıstan aracın devrini istedim ve çeşitli bahanelerle süreci uzatarak bana aracı vermedi” dedi.

#5
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Arabayı aldığı şahsın arabaya olan borcunu da kendisinin ödediğini kaydeden Yağız, “2022 yılında ise bu araç icra sebebiyle bağlandı. M.D ile aracı almaya gittik ve onun kendi borçları nedeniyle araç haczedilip bağlanmış olduğunu öğrendik. Daha sonra kendisi ben ödeyemem param yok dedi. Bende bunun üzerinde gittim kredi çektim ve onun arabaya olan borcunu da ödedim. Borcu ödedikten sonra arabayı bağlı olduğu yerden çıkarttım. Ben arabayı çıkarttıktan sonra bu şahıs gidiyor ve bana vermiş olduğu vekâleti kendisi benim bilgim dışında iptal ettiriyor. Aracı çıkarıp evin önüne gidene kadar trafik polisleri hemen yanıma geldiler. Sen sahte vekâlet ile arabayı açmışsın diyerek polisler arabayı tekrardan bağladılar. Benim haberim olmadan yarım saat içerisinde vekâlet iptal olmuş ve arabam yarım saatte ikinci kez bağlandı” açıklamalarında bulundu.

#6
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Satın aldığı arabayı eski sahibinin ona vermediğini ve mahkemelik olduklarını da söyleyen Yağız, “Araba otoparka çekildikten sonra M.D. gidip aracı çıkartıyor. Arabayı benim elimden aldı bunun sonucunda gidip mahkemeye verdim. İki kez üst üste mahkeme takipsizlik kararı verdi. Aldığıma dair, borcunu ödediğime dair elimde senetler var. Buna rağmen mahkeme heyeti takipsizlik kararı çıkarttı. Daha sonra 65 bin lira borca girerek aracın üzerine rehin koydurdum. Avukat tuttum ve resmi evraklar yaptım. Bunlarla beraber 100 bin lira daha borca girdim. Arabam elimden alındı, 100 bin lira bankaya borçlandım, maddi ve manevi olarak çöküntü içerisindeyim. Şuanda ne yapacağımı bilmiyorum yetkililerden yardım istiyorum. Elimde resmi belgeler olmasına rağmen takipsizlik çıkıyor ama o şahıs sözlü olarak ben ona aracı kiraladım diyor ve kabul görüyor. Yetkililerden bu konuyla ilgili yardım istiyorum” diye konuştu.

#7
Foto - 6 yıl önce aldığı araba başına bela oldu

Şahsın aracı satmadım kiraladım dediğini ama kendisinde satın aldığına dair belgeler olduğunu da ifade eden Yağız, “Araç benden alındıktan sonra başkası tarafından kullanılıyor. Belgeli olarak değil sözlü olarak beyan verdi ben ona satmadım kiraladım dedi kabul gördü. Ben belge sundum resmi evraklar sundum inanmadılar ve dava düştü. O gün araç 18 bin lira değerindeyken bugün benim plakam 150 bin lira değerinde bulunuyor. Arabada şuanda 150-200 bin lira değerinde şuanda. Ben o araba yüzünden ve o şahıs yüzünden 400 bin lira zarardayım. 6 yıl önce bana sattığı arabayı geldi ve illegal bir şekilde elimden aldı. Tek gerekçesi de ben ona arabayı kiralamıştım oldu” ifadeleri kullandı.

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