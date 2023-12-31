  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig'de 2023 yılının en iyi 11'i belli oldu: İşte çok şaşıracağınız o liste...

Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği bu kez belli oldu! İspanyol cephesi tarih vererek duyurdu

Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Kurye gibi girdiler 20 bin doları çaldılar! Ev sahibini böyle rehin aldılar

Şok ayrıntı ortaya çıktı! Fransa'dan olay iddia: Herkes bu olaya kilitlendi

6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Karlı arazide yiyecek arama telaşı

Hayrete düşüren “Bailly” kararı! Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler: Beşiktaş'tan 87 günde 2 milyon euro kazandı!

Gönül Dağı, Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! TRT az önce tüm kamuoyuna duyurdu: Reyting rekortmeni Selahaddin'de büyük sürpriz...

Yer yerinden oynayacak: Jesus yine ortaya çıktı: Galatasaray’ın tekerine taş koyacak: Detayı şok etti! Neler çıkıyor neler
Yaşam
12
6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

2023-12-31 15:26:00
6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Neredeyse tüm Türkiye’de taş fırını yapan Abdullah İyitaşcılar, 6 nesildir ailesinde devam eden taş fırın ustalığı 2 çocuğuna öğretiyor.

#1
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Konyalı taş fırın ustası olan ve aynı zamanda 2022 yılının ahisi Abdullah İyitaşcılar, 6 nesildir dedelerinden gelen taş fırın ustalığını çocuklarına aktarıyor. Abdulah İyitaşçılar, Konya'nın yanı sıra neredeyse tüm Türkiye’de yaptığı taş fırınları ile çok sevdiği mesleğini zor şartlara rağmen devam ettirmeye çalışıyor.

#2
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Konya’da yaşayan taş fırın ustası ve aynı zamanda 2022 yılının ahisi olan Abdullah İyitaşcılar (58), 6 kuşaktır taş fırının yapan ailesinin son temsilcisi olarak mesleğine devam ediyor. 35 yıl önce babasıyla ilk gün işe gittiğindeki heyecanını en son yaptığı taş fırına yansıtan Abdullah İyitaşcılar, Türkiye’de neredeyse her yerde bir eserinin olduğunu söyledi.

#3
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Taş fırın yapımında asıl önemli olan yerin taş fırının kubbesinin olduğunu belirten Abdullah İyitaşcılar, kubbeyi yaparken üstünde çalıştıklarını ve kubbe yapısının çok sağlam bir yapı olduğunu belirtti. Babasından ve dedesinden öğrendiği ustalığı yanında çalışan 2 oğluna bırakmak istediğini anlatan Abdullah İyitaşcılar, çocuklarının da kendisinden sonra bu mesleği devam etmelerini çok istediğini kaydetti. İyitaşcılar, unutulmaya yüz tutmuş bu taş fırın ustalığını elinden geldiği kadarıyla yaşatmaya çalışacağını dile getirdi.

#4
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

2022 yılının ahisi olduğunu söyleyen Abdullah İyitaşcılar, “6 nesildir, dededen kalma olan babamızdan öğrendiğimizi mesleğime devam etmekteyim. Körelmeye, unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği elimizden geldiği kadarıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere bu mesleği aktarmaya çalışıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz şekilde bu mesleği sürdürmenin peşindeyiz. Zor bir meslek. Şartları ağır. Yapım süresi uzun, yani bir fabrikasyon işi değil. Türkiye’nin her yerinde, yurt dışında da fırınlar yaptım. Bizim işimizde gittiğimiz yerde fırınları yapıyoruz, montaj değil. Mesleğimi çok seviyorum. 30-35 yıldır babamdan gördüğüm şekilde bu mesleği çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum. Yeter ki bu meslek ölmesin. Gelecek nesillere devam etsin çabasındayız. Türkiye’de 70-75 il gezdim, sayısını unuttuğum ilçe gezdim. Türkiye’nin her noktasında hemen hemen bir eserim mevc dedi.

#5
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

2 çocuğu ile mesleği devam ettirmeye çalıştığını ifade eden taş fırın ustası İyitaşcılar, “Şuanda benim yanımda 2 tane çocuğum çalışıyor. Sabah ezanı ile birlikte çocuklarımı kaldırırım. Makine olmadığı için telafisi olmayan bir iş. Özenle yapılması gereken bir iş. Mesleğimi seviyorum, büyük bir aşkla yapıyorum. İlk gün babamın yanında nasıl işe gidiyorsam, ilk fırınımı nasıl bir heyecanla yaptıysam son fırında da aynı heyecanı yaşıyorum” şeklinde konuştu.

#6
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Yaptığı taş fırınlarında bulunan kubbe yapısını anlatan İyitaşcılar, “Bizim fırınlarımızın içi kubbedir. Tuğlaları kubbe şeklinde öreriz ve yeryüzündeki en sağlam yapılarından biridir. 1999 depreminden önce Yalova’da alabalık tesisine fırın yapmıştım. Gölcük depremi olduğunda binalar tamamen yerle bir oldu. Daha sonra yine tesisten beni çağırdıklarında anlattılar, ‘bizim 2 katlı dükkanımız komple yıkıldı. Biz enkazı kaldırırken senin yaptığın kubbe sapasağlam duruyordu’ dediler. Biz kubbeyi örerken bir yandan öreriz bir yandan da üstünde çalışma yaparız. Kubbemiz yıkılmaz. Biz bu kubbeleri çamurla yapıyoruz. Harç kullanmadık. Şu anda kubbede bin 500 tane tuğla üzerindeki dolguyla beraber tamamen kendi ağırlığı ile ayakta duruyor” diye konuştu.

#7
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Abdullah İyitaşcıların oğlu Yunus Emre İyitaşcılar (20) ise, mesleğe küçük yaşta başladığını belirterek, "Bu işe ufak yaşlarda başladım. Önceden bu kadar tecrübemiz yoktu, göre göre gün gün bu günlere geldik. Ustalığı da aldıktan sonrasında bu mesleğe devam edeceğiz. İşimi seviyorum” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Taş fırın yaptıran Yunus Şahin (30) de, 15 yıldır etli ekmek ustası olduğunu ve taş fırınını uzun yıllar kullanmak istediğini ifade ederek, Abdullah ustaya emeği için teşekkür etti.

#9
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

#10
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

#11
Foto - 6 kuşaktır neredeyse hepsini onlar yapıyor!

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir
Sosyal Medya

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

Türkiye'nin gündemine oturan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline ilişkin dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Dün ‘Cumhuriyet ilkel..
Ali Koç'un Atatürk hassasiyeti: Suud'a koç Yunan'a kuzu
Gündem

Ali Koç'un Atatürk hassasiyeti: Suud'a koç Yunan'a kuzu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün olaylı Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini ..
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Ra..
Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu
Aktüel

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Türkiye'de Uzmanlar uyardı: 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için kritik uyarı: 'O bölümü mutlaka doldurun'. Kredi kartıyla alışverişte es..
Türk Savunma Sanayisi: Füze gibi uçacak! Bakın ne yapacaklar
Teknoloji

Türk Savunma Sanayisi: Füze gibi uçacak! Bakın ne yapacaklar

Türk savunma sanayisinde müjde gelecek yıl birçok önemli adım atılacak. Enerji ve Bayraktar'dan tarihi bir müjde her an gelebilir. İnsansız ..
Vakalar arttı! Sakın bunları kullanmayın
Sağlık

Vakalar arttı! Sakın bunları kullanmayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, son zamanlarda artışa geçen zatürre vakaları ile uyarılarda bulunarak, "Hasta kişiler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23