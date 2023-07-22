6 ayda 2 milyon kişiyi ağırladı

Şuan da bin 100’e yakın eser sergiliyoruz. Bununla beraber yine Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu da tamamlandı. Hazine Koğuşu’nda Topkapı Sarayı envanterinde yaklaşık 3 bin yakın bulunan hat eserlerinden 300 tanesini orada sergiledik. Bir de yine sarayla özdeşleşen elbiseler ki Elbise-i Humayun olarak adı altında Seferli Koğuşu’nda sarayın gerek padişahların gerekse hanım sultanların ve şehzadelerin kıyafetlerini de orada sergiliyoruz. Bu açtığımız yeni yerler elbette ziyaretçiler tarafında çok ilgi görüyor. Bu saraya gelen ziyaretçi sayısını artırdı. Aynı zamanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında Topkapı Sarayı’nın tanınırlığının yükselmesi nedeniyle ziyaretçilerimizin giderek arttığını gördük.