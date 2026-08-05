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Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

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Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

Alzheimer hastalığı, bunama ile ortaya çıkan sonrasında ise öğrenme, oryantasyon, kişilik gibi zihinsel fonksiyonların aşamalarla bozulduğu, kronik bir hastalıktır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen bu hastalık, yavaş başlayıp zamanla kötüleşen bir beyin damar hastalığıdır. Alzheimer'a karşı önlem almak isteyenler için hafızayı diri tutan besinleri mutlaka denemelisiniz. İşte zihni kuvvetlendiren O yiyecekler…

#1
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

YEŞİL ÇAY Yeşil çay, flavonoid içeriği sayesinde hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Bu mucizevi çay, beyin hücrelerini koruyarak, yaşlılık döneminde alzheimer riskini ortadan kaldırabilir. Yeşil çayı günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

#2
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

KÖRİ Kurkumin maddesi ile bilinen köri, vücudun ihtiyacı olan antioksidanlarla zengindir. Zerdeçal karışımından ortaya çıkan bu baharatı, yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin zarara uğramasını engelleyebilirsiniz.

#3
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ Deniz ürünleri tüketen kişiler, hafıza problemleri ve alzheimer ile karşılaşma oranı oldukça düşüktür.

#4
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

Uzmanların tavsiyelerinde sıkça bahsedilen balık, haftada 2 defa olacak şekilde tüketilmeli.

#5
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

ISPANAK Demir eksikliğine iyi gelmesiyle bilinen ıspanak, zihinsel gelişimi fazlasıyla destekler. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olan bu besin, kan değerini ideal seviyeye getirerek, sizi birçok hastalığa karşı koruyabilir.

#6
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

REYHAN Kendine has kokusu ve aroması ile bilinen bu bitki, etrafa yaydığı koku ile beyin hücrelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitkiyi, salataya doğrayıp ya da bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.

#7
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

ADAÇAYI Adaçayının içerisinde bulunan asetilkolin maddesi, hafıza problemlerini, bitkisel yollar ile ortadan kaldırabilir. Alzheimer riskini düşüren bu doğal reçeteyi, domates içeren besinler ile ve bitki çayı halinde tüketebilirsiniz.

#8
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

BADEM Bademin içerisinde bulunan E vitamini, unutkanlık ve konsantrasyonu iyileştirmeye fazlasıyla yardımcı olabilir. Ara öğünlerinizde kolaylıkla tercih edebileceğiniz bu besin, beyin hücrelerini koruyarak, alzheimer hastalığına yakalanma riskini ortadan kaldırabilir. Günde 3 adet tüketmek bile beyin sağlığınız için yeterli olacaktır.

#9
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

AVOKADO E vitamini açısından zengin olan bu mucizevi meyve, sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe sahip. Bu özelliği sayesinde, beyin hücrelerinin gelişimine fazlasıyla yardımcı olabilir.

#10
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

YABAN MERSİNİ Hafıza güçlendirici olarak bilinen yaban mersini, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde alzheimer riskini en az seviyeye indirebilir.

#11
Foto - Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı

LİMON C vitamini açısından zengin olan bu yiyecek, beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyebilir. Alzheimer'ın düşmanı olarak bilinen limonu, içeceklerde, salata soslarında ve içme suyunda kullanarak, vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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