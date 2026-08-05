Öğrenme, oryantasyon ve kişilik... Alzheimerla savaşan besinler: Hafızayı yeniliyor! Detaylar sızdı
Alzheimer hastalığı, bunama ile ortaya çıkan sonrasında ise öğrenme, oryantasyon, kişilik gibi zihinsel fonksiyonların aşamalarla bozulduğu, kronik bir hastalıktır. Genellikle 65 yaş üzerinde görülen bu hastalık, yavaş başlayıp zamanla kötüleşen bir beyin damar hastalığıdır. Alzheimer'a karşı önlem almak isteyenler için hafızayı diri tutan besinleri mutlaka denemelisiniz. İşte zihni kuvvetlendiren O yiyecekler…