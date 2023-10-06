'6-7 Ekim olayları'nın 9. yılı! Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı

Yargılamalarda sanıklar Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal'ın adli kontrol hükümlerince tahliyelerine karar verildi. Eylemlere ilişkin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu bazıları firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Davanın 14 Nisan 2023'te görülen duruşmasında, esas hakkında 5 bin 268 sayfalık mütalaayı dava dosyasına sunan savcı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, aralarında Yasin Börü ile arkadaşlarının da bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli öldürmek" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Sanıkların, PKK terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, olay tarihinde suç işlenmesi için çağrıda bulundukları, ayrıca bir kısım sanıkların doğrudan suça karıştıkları vurgulanan mütalaada, bunların devletin birliği ve ülkenin bütünlüğüne karşı vahim eylemler olduğuna dikkati çekildi. Sanıkların ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.