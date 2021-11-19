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Dünya
5
580 yılın en uzun Ay tutulması böyle görüntülendi

2021-11-19 14:57:32
580 yılın en uzun Ay tutulması böyle görüntülendi

15’inci yüzyıldan beri Dünya’dan izlenecek en uzun Ay tutulması bugün başladı…

#1
Foto - Dolunay ile birleşerek muazzam bir görüntü sunan Ay tutulması, New York’tan Tokyo’ya birçok bölgede görülmeye başlandı.

Dolunay ile birleşerek muazzam bir görüntü sunan Ay tutulması, New York’tan Tokyo’ya birçok bölgede görülmeye başlandı.

#2
Foto - Türkiye’den izlenemeyecek olan Ay tutulmasının 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürmesi bekleniyor. 18 Şubat 1440 tarihinde 3 saat 28 dakika 46 saniye sürmüştü.

Türkiye’den izlenemeyecek olan Ay tutulmasının 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürmesi bekleniyor. 18 Şubat 1440 tarihinde 3 saat 28 dakika 46 saniye sürmüştü.

#3
Foto - Fakat bilim insanları en uzun ay tutulmasının ise 8 Şubat 2669’da 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini ve o zaman rekorun kırılacağını açıkladı.

Fakat bilim insanları en uzun ay tutulmasının ise 8 Şubat 2669’da 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini ve o zaman rekorun kırılacağını açıkladı.

#4
Foto - Bu yılın son Ay tutulması ayrıca Kızılderililerin “Kunduz Ayı” ile denk geldi ve ortaya kırmızı renkli bir görüntü çıktı. Uluslararası kamuoyu buna “Kanlı Ay” adını verdi. Yetkililer bir sonraki Ay tutulmasının 2022 yılının 16 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu yılın son Ay tutulması ayrıca Kızılderililerin “Kunduz Ayı” ile denk geldi ve ortaya kırmızı renkli bir görüntü çıktı. Uluslararası kamuoyu buna “Kanlı Ay” adını verdi. Yetkililer bir sonraki Ay tutulmasının 2022 yılının 16 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

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