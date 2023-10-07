58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

"100. yılla ilgili çalışmalarımız güzel geçti. Sivas, Amasya, Havza ve Samsun'u kapsayan 100. Yıl Turu yaptık. Bu turu da Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirdik. Bu yıl 7 tane etaplı, 9 tane tek günlük yarış düzenledik. Bisiklet ailesinin sportif açıdan çok başarılı bir yılı. Tarihi bir yıl yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Ramazan Yılmaz ile birer gümüş ve bronz madalya kazandık. Sportif anlamda bugüne kadar olmadığı kadar başarılıyız. Geçen haftaya kadar uluslararası hakemimiz yoktu. Koray Cantez hocamız, artık ülkemizi dünyada bisiklet hakemi olarak temsil edecek. Tarihte ilk defa 4 profesyonel takımımız oldu. 2011'e kadar ülkemizde profesyonel bisiklet takımımız yoktu. Artık amatörlerin yarıştığı granfondolarda 2 bin kişi start alıyor. 2006'da 5-6 kişiyi bir araya getiremediğim günleri hatırlıyorum. 2008'de TRT ile yayın başladı. Bu yayınla ülkedeki bisiklet algısı, endüstrisi ve bisiklet kullanan kişi sayısı çok değişti. Bisikleti tabana yaymayla ilgili, sporcusu, takımı, hakemi ve organizasyonuyla çok güzel ve başarılı bir yılı geride bırakacağız. Ülkemizi bisiklet ülkesi yapmakla ilgili bir hedef belirledik. Herkesin bisiklete bindiği, bisikletle haşir neşir olduğu bir vizyon ortaya koyduk."