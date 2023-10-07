58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Kaymakam Fatih Ürkmezer de yarışın genel düzeni ve güvenliği için çalıştıklarını aktararak, "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Alanya gibi Akdeniz'in incisi, Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve tarihi, doğası, kültürü, sporu, turizmiyle ön plana çıkan güzel bir kentten başlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarın yarışacak sporcuların sağlıklı bir şekilde başlayıp devam etmesi için yüzlerce insan elini taşın altına koydu. İnşallah Alanya'dan başlayacak ülkemizi yüz akı olan, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Türkiye Basketbol Federasyonumuzun büyük emekleriyle yürütülecek bu yarış İstanbul'da sağ salim nihayete erdiğinde hedeflerimize, amaçlarımıza, turizme, spora ve hakça yarışmaya iyi bir katkı sağlar. Yarışın Alanya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.