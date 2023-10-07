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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

2023-10-07 13:28:04
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Antalya'nın Alanya ilçesinden yarın start alacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı.

#1
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye, yarın yapılacak 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.

#2
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

TUR 2023'te ilk pedal saat 11.40'ta basılacak. Alanya'da verilecek startla büyük mücadeleye başlayacak bisikletçiler, Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı'ndaki bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak.

#3
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Alanya'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İçişleri Bakanlığı TUR 2023 Güvenlik Genel Koordinatörü Muhammed Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, yol bisikletinden sorumlu asbaşkan Metin Cengiz ve Sağlık Kurulu Başkanı Yalçın Tabak ile Tour of Türkiye 2023 Yarış Direktörleri Viladimiros Petsas ve Mutlu Erçevik katıldı.

#4
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Türkiye Bisiklet Federasyonunun 100. kuruluş yılı olduğunu hatırlattı.

#5
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Bu yıl nisan ayında yapılması planlanan turun 6 Şubat'taki depremler nedeniyle iptal edildiğini aktaran Müftüoğlu, "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun 100. yılı. Her turun bir hikayesi var. 1989'da ilk tura görevli olarak gittiğimden beri her turda ayrı bir problem yaşadık. Bu yıl şubat ayındaki depremle ülkedeki tüm spor faaliyetleri iptal oldu. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Bu acıyı Allah insanlık alemine bir daha göstermesin." diye konuştu.

#6
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Müftüoğlu, iptal edilen turun yeniden organize edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "İptal olan tur için hazirandan itibaren dünya federasyonu ile görüştük. Onlara, 'Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği 100. yıl vizyonuna Türkiye Bisiklet Federasyonu da uyacak. Bu turu yapacağız.' dedik. Bisiklet ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Olmayan, iptal olan bir tur ile ilgili talimat vererek bugün başlamamızı sağladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işleri yaparken sporun lideri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

"100. yılla ilgili çalışmalarımız güzel geçti. Sivas, Amasya, Havza ve Samsun'u kapsayan 100. Yıl Turu yaptık. Bu turu da Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirdik. Bu yıl 7 tane etaplı, 9 tane tek günlük yarış düzenledik. Bisiklet ailesinin sportif açıdan çok başarılı bir yılı. Tarihi bir yıl yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Ramazan Yılmaz ile birer gümüş ve bronz madalya kazandık. Sportif anlamda bugüne kadar olmadığı kadar başarılıyız. Geçen haftaya kadar uluslararası hakemimiz yoktu. Koray Cantez hocamız, artık ülkemizi dünyada bisiklet hakemi olarak temsil edecek. Tarihte ilk defa 4 profesyonel takımımız oldu. 2011'e kadar ülkemizde profesyonel bisiklet takımımız yoktu. Artık amatörlerin yarıştığı granfondolarda 2 bin kişi start alıyor. 2006'da 5-6 kişiyi bir araya getiremediğim günleri hatırlıyorum. 2008'de TRT ile yayın başladı. Bu yayınla ülkedeki bisiklet algısı, endüstrisi ve bisiklet kullanan kişi sayısı çok değişti. Bisikleti tabana yaymayla ilgili, sporcusu, takımı, hakemi ve organizasyonuyla çok güzel ve başarılı bir yılı geride bırakacağız. Ülkemizi bisiklet ülkesi yapmakla ilgili bir hedef belirledik. Herkesin bisiklete bindiği, bisikletle haşir neşir olduğu bir vizyon ortaya koyduk."

#8
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

TUR'un Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren federasyon başkanı Müftüoğlu, "TUR, bir sportif organizasyonun çok ötesinde. Burada tanıtım var. Organizasyonumuz, yarından itibaren 5 kıtada, 190 ülkede yayınlanacak. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Bir ülke bundan daha güzel nasıl tanıtılır? Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. TUR, Alanya'dan İstanbul'a gidiyor. Her gün TRT Spor ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak. Bundan daha güzel bir tanıtımın olacağını düşünmüyorum. Bu bir ülkenin markası. Türkiye vizyonuna yakışır bir marka. İnşallah gelecekte 100'üncüsü de yapılacak. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

#9
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Adıyla anlamlı olan bu turun bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı ile taçlanacak olması yarışımıza özel bir anlam katmakta. Sekiz gün sürecek tarih, doğa ve performans yolculuğuna şahitlik edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Katılan tüm ekiplere başarılar, nice 58 yarışlar diliyorum." dedi.

#10
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Kaymakam Fatih Ürkmezer de yarışın genel düzeni ve güvenliği için çalıştıklarını aktararak, "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Alanya gibi Akdeniz'in incisi, Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve tarihi, doğası, kültürü, sporu, turizmiyle ön plana çıkan güzel bir kentten başlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarın yarışacak sporcuların sağlıklı bir şekilde başlayıp devam etmesi için yüzlerce insan elini taşın altına koydu. İnşallah Alanya'dan başlayacak ülkemizi yüz akı olan, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Türkiye Basketbol Federasyonumuzun büyük emekleriyle yürütülecek bu yarış İstanbul'da sağ salim nihayete erdiğinde hedeflerimize, amaçlarımıza, turizme, spora ve hakça yarışmaya iyi bir katkı sağlar. Yarışın Alanya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

#11
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TUR'un bölge ve ülke tanıtımına katkı sağlayacağına değinerek, "Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz için son derece önemli olan bu organizasyonun Alanya'dan başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Dünyanın en huzurlu, mutlu ve güvenli şehirlerinden biri olan Alanya'mızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tanıtılacak olması bizim için bir gurur. Bu turda emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. Cenabıallah kazasız belasız tamamlanmasını nasip etsin." diye konuştu.

#12
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Güvenlik koordinatörü Muhammed Şahin ise "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, 'Daha çok çevre, enerji, bisiklet ve hareket.' diyoruz. Sekiz etabın da güzel bir şekilde geçmesini diliyoruz." dedi.

#13
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarış direktörlerinden Viladimiros Petsas, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum." dedi.

#14
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

TUR'un elit organizasyonlar arasına girmesi için çok çalışıldığını aktaran Petsas, "Başkan Emin Müftüoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu olabilecek en yüksek seviyeye çıkarma gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bireysel organizasyon değil. Tam bir takım çalışması var. Bizler, yerel hakemlerimiz, uluslararası komiserlerimizle yarışın en üst kalitede olması için çalışacağız. Bu sahnenin arkasında mücadele eden çok insan var. Çok üst seviye bir bisiklet mücadelesi olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin tarihsel ve doğa güzelliklerini yaşayacağız. Herkese bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

#15
Foto - 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı başlıyor! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de...

Mutlu Erçevik de yepyeni bir heyecanın başladığını vurgulayarak, "En başından beri her yıl küçük dokunuşlarla da olsa tura yenilikler katmak, organizasyonu dünyanın en önemli yarışları arasına sokmak için mücadele ediyoruz. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu yıl yaptığımız dokunuşlarla mücadeleyi bir üst seviyeye getireceğimize inanıyorum. İzleyenler çok keyifli bir tur yaşayacak." diye konuştu.

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