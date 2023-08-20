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Yaşam
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55 yıllık ağaçların son hali üzdü

2023-08-20 16:00:56
55 yıllık ağaçların son hali üzdü

Kars’ta tarihi Benli Ahmet İstasyonu’nda bulunan çam ağaçları kurumaya başladı. Büyük çoğunluğu kuruyan çam ağaçlarına yetkililerden önlem alması bekleniyor.

#1
Foto - 55 yıllık ağaçların son hali üzdü

Kars'ın Selim ilçesinde 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan, yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu’ bulunan çam ağaçları bakımsızlık ve ilgisizlikten dolaya kuruyor.

#2
Foto - 55 yıllık ağaçların son hali üzdü

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken halk arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen çam ağaçlarının büyük çoğunluğunda başlayan kuruma, burayı kullanan vatandaşları da üzüyor. İçerisinde tarihi kule, eski istasyon binası ve Yüzbaşı Faikbey’inde mezarı bulunan Benli Ahmet Tren İstasyonu Doğu Ekspresi ile Kars’a gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Çam ağaçlarının hızlı bir şekilde kuramaya başladığını ifade eden vatandaşlar, “Burada ağaçlar kuruyor. Çok fazla kuruyan ağaç var. Belki çevresel bir şey olumsuz etkiliyordur. Yetkililerin bundan 55 yıl önce demiryolu işçileri tarafından ekilen ve bu zaman kadar gelen çam ağaçlarının kurumasına karşı tedbir almasını bekliyoruz.

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Foto - 55 yıllık ağaçların son hali üzdü

Öte yandan TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam, bölgenin görünümü değiştirirken, Kars’ın tanıtımına da ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak önemli katkı sağlıyor.

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