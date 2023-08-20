55 yıllık ağaçların son hali üzdü

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken halk arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen çam ağaçlarının büyük çoğunluğunda başlayan kuruma, burayı kullanan vatandaşları da üzüyor. İçerisinde tarihi kule, eski istasyon binası ve Yüzbaşı Faikbey’inde mezarı bulunan Benli Ahmet Tren İstasyonu Doğu Ekspresi ile Kars’a gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Çam ağaçlarının hızlı bir şekilde kuramaya başladığını ifade eden vatandaşlar, “Burada ağaçlar kuruyor. Çok fazla kuruyan ağaç var. Belki çevresel bir şey olumsuz etkiliyordur. Yetkililerin bundan 55 yıl önce demiryolu işçileri tarafından ekilen ve bu zaman kadar gelen çam ağaçlarının kurumasına karşı tedbir almasını bekliyoruz.