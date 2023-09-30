55 yıldır mesleğini aşkla yapıyor

Hüseyin Sevindi, eleman bulamadığı için 15 yıldır tek başına çalıştığını ifade ederek, meslekteki fabrikasyona dönüşü de anlattı. Herkesin rahat bir iş istediğini dile getiren Sevindi, “Eski ustalar emekli oldu gitti ama ben olamıyorum. Eve gitsem, biraz da geçimsiz adamım, burası bana iyi geliyor, vakit geçiriyorum. Eleman konusuna gelince eleman hiç yok. Ben yaklaşık 15 yıldır elemansız çalışıyorum. Eleman bulamıyoruz, yok. Herkes üniversiteli oldu, herkes rahat iş istiyor, çalışmadan para kazanmak, gezmek istiyor. Eski ağaç yok ki şimdi. Orman yok, öyle yakıyoruz baksana. Eski marangozluklar kalmadı. Buranın kapılarını pencerelerini ben yaptım. O zaman böyleydi. Şimdi öyle değil, şimdi ağaç falan yok. Her şey hazır geliyor. Hazır olduğu için de bitti zaten. Ahşap kullanamıyoruz, ahşap görünümlü sunta kullanıyoruz. O da ağaç gibi oluyor işte” diye konuştu.