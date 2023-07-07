532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Çocuk yaşlarından bu yana Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide Cuma namazı kıldığını belirten Murat Aksoy, “Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi esnasındaki seferde namaz kıldığı düşünülen bir yer burası. Dolayısıyla Türk ordularının ikamet ettiği, Trabzon’u 1461’de fethetmeden önce son konak yerlerinden birisi ve bizim için çok kıymetli bir alan. Aynı zamanda caminin üstünün açık olması da dünyada tek olduğunu ifade ediyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı, insanlarımız buraya Cuma günleri geliyorlar, hem buranın pazarı hem de cami tıklım tıklım oluyor. Kış ayları dışındaki zamanlarda burası cemaatiyle buluşuyor. Ben çocukluğumdan beri geliyorum buraya babam getirirdi çok küçük yaşlarımızda öğrendiğimiz bir alan” dedi.