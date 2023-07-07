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Yaşam
10
532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

2023-07-07 15:28:21
532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camiye her yıl yayla sezonunda cuma namazlarını kılmaya binlerce kişi geliyor.

#1
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası’nda Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 562 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

#2
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve denizden 2 bin 200 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

#3
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Gümüşhane sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda 562 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cemaatle Cuma namazı kılınıyor.

#4
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Yaz mevsimiyle birlikte Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga'ya akın eden vatandaşlar tabanı doğal çimden oluşan ve etrafında sadece duvar olan üzeri açık camide Cuma namazını kılıyor. Yaylaya adını veren Kadir Ağa'nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya'nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor.

#5
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Cuma günleri pazar kurulması nedeniyle adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz, Aktaş ve Ören gibi çok sayıda büyük ve bilinen oba bulunuyor. Yüzyıllardır her Temmuz ayının üçüncü cuma günü şenlik ve otçu göçünün yapıldığı yaylada otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesisleri bulunuyor. Tabanı doğal çimden oluşan, etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor.

#6
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Çocuk yaşlarından bu yana Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide Cuma namazı kıldığını belirten Murat Aksoy, “Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi esnasındaki seferde namaz kıldığı düşünülen bir yer burası. Dolayısıyla Türk ordularının ikamet ettiği, Trabzon’u 1461’de fethetmeden önce son konak yerlerinden birisi ve bizim için çok kıymetli bir alan. Aynı zamanda caminin üstünün açık olması da dünyada tek olduğunu ifade ediyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı, insanlarımız buraya Cuma günleri geliyorlar, hem buranın pazarı hem de cami tıklım tıklım oluyor. Kış ayları dışındaki zamanlarda burası cemaatiyle buluşuyor. Ben çocukluğumdan beri geliyorum buraya babam getirirdi çok küçük yaşlarımızda öğrendiğimiz bir alan” dedi.

#7
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Üstü açık camide namaz kılınırken hiç yağmur yağmadığının rivayet edildiğini söyleyen Zülfikar Uludüz, “Buranın tarihi eskilerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet’in ilk namaz kıldığı yerlerden biri bundan sonra burada devamlı Cuma namazları kılındı. Her Cuma günü burada namaz kılınırken yağmur yağmaz, namaz kılınır. Ben her Cuma’yı burada kılarım çünkü dolmuşçuyum en çok gelenlerden biri benim” diye konuştu.

#8
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

Türkiye’nin her yerinden namaz kılmak için Kadırga Yaylası’na gelenler olduğunu ifade eden Asım Dübüşim de, “13 yaşımdan beri ben burada namaz kılıyorum. Burası açık cami olarak biliniyor, buraya tüm Türkiye’den namaz kılmaya, Cuma kılmaya geliyorlar” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - 532 yıldır bu camide namaz böyle kılınıyor

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