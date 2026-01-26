50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

Ay’a dönüş yolculuğu heyecanla bekleniyor. Bu kez mesele, yıllardır anlatılan hedeflerin somut bir hamleye dönüşmesi. NASA, yarım asrı aşan bir aranın ardından gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı Ay uçuşu öncesinde, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roketini fırlatmaya hazırlanıyor. Görev için hazırlanan Space Launch System (SLS) roketi, Orion kapsülüyle birlikte Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde kritik bir aşamaya geçiyor. Roketin Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru sevk edilmesiyle birlikte, Artemis II için geri sayım artık başlamış olacak.