Yaşam
5
Yeniakit Publisher
50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı
Aslı Bayram Yılmaz

50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

50 yılı aşkın bir aradan sonra yapılacak ilk mürettebatlı Ay uçuşu yaklaşırken NASA şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roketi sahaya çıkarıyor. Gözler Florida’daki dev hazırlıkta...

#1
Foto - 50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

Ay’a dönüş yolculuğu heyecanla bekleniyor. Bu kez mesele, yıllardır anlatılan hedeflerin somut bir hamleye dönüşmesi. NASA, yarım asrı aşan bir aranın ardından gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı Ay uçuşu öncesinde, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roketini fırlatmaya hazırlanıyor. Görev için hazırlanan Space Launch System (SLS) roketi, Orion kapsülüyle birlikte Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde kritik bir aşamaya geçiyor. Roketin Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru sevk edilmesiyle birlikte, Artemis II için geri sayım artık başlamış olacak.

#2
Foto - 50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, Orion kapsülüyle birlikte Kennedy Uzay Merkezi’nde yer alan Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru hareket edecek. Yaklaşık 6 kilometrelik bu sevkiyat, görevin en dikkat çekici hazırlık adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Dev roketin rampaya taşınması, fırlatma öncesi sürecin fiilen hız kazanması anlamına geliyor.

#3
Foto - 50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

Artemis II görevinin en erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanıyor. Bu görev, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı Ay uçuşu olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. NASA, bu adımla Ay’a dönüş hedefi doğrultusunda bir dönüm noktasına daha yaklaşmış olacak.

#4
Foto - 50 yıl sonra bir ilk! NASA, Ay uçuşu için düğmeye bastı

Artemis II kapsamında astronotlar, Ay’ın çevresinde yaklaşık 685 bin millik bir yolculuk yapacak. Görev planına göre ekip, yaklaşık 10 gün sürecek yolculuğun ardından Dünya’ya geri dönecek. Bu uçuş, Ay çevresinde gerçekleştirilecek mürettebatlı görevler açısından yeni bir sayfa açacak.

