  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
50 metrekarelik dükkanda başladılar... Şimdi 30 ülkeye satıyorlar!

2021-02-26 12:14:17
50 metrekarelik dükkanda başladılar... Şimdi 30 ülkeye satıyorlar!

Kırıkkale’de 30 yaşındaki Hasan Öcal, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulunduruyor. 5 yıldır tespih sektöründe uğraşan Öcal, kısa sürede başarıya ulaştı. Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka olmak üzere 30 ülkeye tespih ihracatı gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına da birçok olumlu yönde etkisinin de olduğu bu tespihlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Tespihlerin fiyatı 10 liradan başlıyor, 100 bin dolara kadar çıkıyor.

#1
Foto - Genç girişimci Hasan Öcal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulundurduğunu ve 30 ülkeye ihracatını yaptığını söyledi.

Genç girişimci Hasan Öcal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulundurduğunu ve 30 ülkeye ihracatını yaptığını söyledi.

#2
Foto - 300 üzerinde tespih çeşidinin olduğunu belirten Özal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tespih sektöründe ürün portreyi fazla hemen hemen binin üzerinde teşbih var diyebilirim. Ürün yelpazemiz geniş. Ağı tespihler Osmanlı sıkma kehribarı, özel Erzurum Oltu taşıdır, buradaki ürünlerin tamamı elimizde mevcut. Türkiye geneli dünya geneli başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi 30’a yakın ülkeye toptan perakende ürün satışı sağlıyoruz. Yurtdışı kargo anlaşmamız mevcut. Sektöre bu şekilde devam ediyoruz. Her tespihin kendisine özel has dokusu vardır. Bir doğal taş çeşidi 300’e yakındır.”

300 üzerinde tespih çeşidinin olduğunu belirten Özal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tespih sektöründe ürün portreyi fazla hemen hemen binin üzerinde teşbih var diyebilirim. Ürün yelpazemiz geniş. Ağı tespihler Osmanlı sıkma kehribarı, özel Erzurum Oltu taşıdır, buradaki ürünlerin tamamı elimizde mevcut. Türkiye geneli dünya geneli başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi 30’a yakın ülkeye toptan perakende ürün satışı sağlıyoruz. Yurtdışı kargo anlaşmamız mevcut. Sektöre bu şekilde devam ediyoruz. Her tespihin kendisine özel has dokusu vardır. Bir doğal taş çeşidi 300’e yakındır.”

#3
Foto - Tespihlerin her derde deva olduğunu anlatan Öcal, “Örnek vermek gerekirse bir akik taşı kan dolaşımını, sinir sitemi gibi hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. Ona keza her taşın kendisine göre bir şifası vardır. En çok sattığımız ve kıymet verdiğimiz ürünler kendi milli taşımız Erzurum oltumuzdur ve Ukrayna kaya tempra kehribarıdır. Bunlar milyon yılda reçine oluştuğu için tamamen yüzde 100 doğal olduğu için bir dünya hastalığa da şifadır. Özellikle damla kehribarı İbn-i Sina’dan bu tarafa kullanabilen ve astım, bronşit, guatr gibi hastalıkları, yeni doğan çocuklarda diş çıkarma hırçınlık gibi hastalıklara da şifa olduğu doktorlarca da beyan ediliyor” diye konuştu.

Tespihlerin her derde deva olduğunu anlatan Öcal, “Örnek vermek gerekirse bir akik taşı kan dolaşımını, sinir sitemi gibi hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. Ona keza her taşın kendisine göre bir şifası vardır. En çok sattığımız ve kıymet verdiğimiz ürünler kendi milli taşımız Erzurum oltumuzdur ve Ukrayna kaya tempra kehribarıdır. Bunlar milyon yılda reçine oluştuğu için tamamen yüzde 100 doğal olduğu için bir dünya hastalığa da şifadır. Özellikle damla kehribarı İbn-i Sina’dan bu tarafa kullanabilen ve astım, bronşit, guatr gibi hastalıkları, yeni doğan çocuklarda diş çıkarma hırçınlık gibi hastalıklara da şifa olduğu doktorlarca da beyan ediliyor” diye konuştu.

#4
Foto - Öcal, “Şimdi şöyle söyleyeyim teşbih aralığında bir fiyat aralığı yok. 10 liraya da bir tespih var. 100 bin dolara kadar da bütçesi olana tespih var. Çok farklı bir ürün eski Osmanlı sıkması kehribarlardır. Ustaların işçiliğine göre de fiyat değişebiliyor” ifadesini kullandı.

Öcal, “Şimdi şöyle söyleyeyim teşbih aralığında bir fiyat aralığı yok. 10 liraya da bir tespih var. 100 bin dolara kadar da bütçesi olana tespih var. Çok farklı bir ürün eski Osmanlı sıkması kehribarlardır. Ustaların işçiliğine göre de fiyat değişebiliyor” ifadesini kullandı.

'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!
Gündem

'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!

Bir takım 'muhafazakar'ların bile Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçirmek üzere pazarladığı Mustafa Levent Göktaş, İnan Kıraç'ın avukat..
Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey
Gündem

Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP bu ülkeyi yıkan partidir." deyince, CHP'li Gamze Pamuk Ateşli, "Size yazıklar ..
Denizli'den kahreden haber
Gündem

Denizli'den kahreden haber

Denizli'deki Honaz Dağı Milli Parkı'nın girişindeki restoranda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi
Teknoloji

Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi

Rus silah üretcisi Kalaşnikov tarafından AK-47'nin yeni versiyonu AK-19 saldırı tüfeği, ilk kez yurtdışında Abu Dabi'deki fuarda tanıttı...
Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk
Dünya

Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken Yunanistan'da çok sayıda askere koronavirüs bulaşması orduda krize neden oldu.
Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması
Gündem

Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda başbakanlığa seçile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay