50 metrekarelik dükkanda başladılar... Şimdi 30 ülkeye satıyorlar!

Tespihlerin her derde deva olduğunu anlatan Öcal, “Örnek vermek gerekirse bir akik taşı kan dolaşımını, sinir sitemi gibi hastalıklara iyi geldiği rivayet edilir. Ona keza her taşın kendisine göre bir şifası vardır. En çok sattığımız ve kıymet verdiğimiz ürünler kendi milli taşımız Erzurum oltumuzdur ve Ukrayna kaya tempra kehribarıdır. Bunlar milyon yılda reçine oluştuğu için tamamen yüzde 100 doğal olduğu için bir dünya hastalığa da şifadır. Özellikle damla kehribarı İbn-i Sina’dan bu tarafa kullanabilen ve astım, bronşit, guatr gibi hastalıkları, yeni doğan çocuklarda diş çıkarma hırçınlık gibi hastalıklara da şifa olduğu doktorlarca da beyan ediliyor” diye konuştu.