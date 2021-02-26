2021-02-26 12:14:17 50 metrekarelik dükkanda başladılar... Şimdi 30 ülkeye satıyorlar!
Kırıkkale’de 30 yaşındaki Hasan Öcal, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulunduruyor. 5 yıldır tespih sektöründe uğraşan Öcal, kısa sürede başarıya ulaştı. Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka olmak üzere 30 ülkeye tespih ihracatı gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına da birçok olumlu yönde etkisinin de olduğu bu tespihlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Tespihlerin fiyatı 10 liradan başlıyor, 100 bin dolara kadar çıkıyor.