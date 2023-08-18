50 derecede ekmek mesaisi

Pazardaki fiyatına oranla tarlada patlıcanın daha ucuza alıcı bulduğuna dikkat çeken Gülhan Özkurt, “Herkes mecbur çıkacak işini bitirecek ama emeğini çıkarmak da kolay değil. Sabah saat 4’te güneş aydınlanmadan telefon ışığını açıp koparıyoruz. Tarlada çalışırken aşırı zorlanıyoruz. Patlıcanı tarladan 6 liraya veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 6 lira çok düşük bir fiyat. Pazarda fiyat çok yüksek. Çünkü; işçiler, ilaç, gübre, su, sıcaklık yani işin içinden çıkamıyoruz. Çok şükür bu sene bereketli” dedi.