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Spor
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5 gollü maçta gülen Galatasaray oldu

2022-05-16 22:38:40
5 gollü maçta gülen Galatasaray oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla yendi.

#1
Foto - Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 20:00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

#2
Foto - Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de 8. dakikada golü kalesinde gördü. Bu dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün topu ağlara gönderdi ve Adana ekibini 1-0 öne geçirdi.

#3
Foto - Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.

Sarı-kırmızılılar 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 1-1'lik beraberlikle gittti.

#4
Foto - Galatasaray geriden gelip kazandı İkinci yarıya da baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretirken 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi. 68. dakikada Mario Balotelli serbest vuruştan harika bir gol kaydetti ve skoru 3-2 yaptı.

Galatasaray geriden gelip kazandı İkinci yarıya da baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretirken 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi. 68. dakikada Mario Balotelli serbest vuruştan harika bir gol kaydetti ve skoru 3-2 yaptı.

#5
Foto - Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanın sahini oldu. Bu skorla sarı-kırmızılılar, puanını 51'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanın sahini oldu. Bu skorla sarı-kırmızılılar, puanını 51'e yükselterek 10. sırada yer aldı.

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