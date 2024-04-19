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Yaşam
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5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

2024-04-19 20:09:31
5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

Van’ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması devam ederken 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

#1
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

2 bin 700 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ve kış mevsiminin sert geçtiği Başkale ilçesinin aylardır yolu kardan dolayı kapalı olan Yukarı Dallı ile Doyum mahallesi yolları 2 günlük çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

#2
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 günden beridir çalışma yürüttüğü ve ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki mahalle yolunda, zaman zaman 3 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemekte büyük güçlük çekti.

#3
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

Yaklaşık 5 aydır kapalı olan yolun büyük bir kısmında çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

#4
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

Yukarı Dallı Doyum mahallesi yolu, yapılan karla mücadele çalışması sonucu bugün açılabildi.

#5
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

#6
Foto - 5 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı!

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