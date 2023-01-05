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Kültür Sanat
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5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

2023-01-05 15:21:14
5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

Eskişehir’de bulunan tarihi külliyenin duvarlarına zarar verildi.

#1
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi’nin duvarları vandalların hedefi oldu.

#2
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

1517 yılında Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı bölgesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

#3
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekânların başında bulunan tarihi külliye, cami, şadırvan, medrese, talimhane, imaret, harem, türbe ve 2 kervansaraydan oluşuyor.

#4
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

500 senelik tarihi yapının duvarları vandalların yeni hedefi haline geldi. Bilinçsiz bir şekilde duvarlara kazınmış birçok isim ve sözcükler son derece kirli bir görüntü oluştururken, bu durum tarihe olan saygısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

#5
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

Geçtiğimiz yıllarda da tarihi külliyenin girişinde yer alan sütunların bazı saygısız vatandaşlar tarafından tahrip edilip kazındığı biliniyordu.

#6
Foto - 5 asırlık tarihi külliyeye büyük saygısızlık

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