460 yıllık sokak zamana meydana okuyor

460 yıllık sokak hakkında bilgi veren Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Şu anda 460 yıllık bir sokak oluşumunun içinde bulunmaktayız. Burada ‘L’ şeklinde bir sokak oluşturulmuş. Burada hemen arkamızda Eminönü’nün simgelerinden olan Rüstem Paşa Camii var. 1555 ve 1561 yılları arasında Rüstem Paşa yani Mihrimah Sultan’ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ayrıca kendisi sadrazamlıktan yapmış. O bu bölgede bir külliye yaptırmayı düşünüyor. Cami ve hanlardan oluşuyor. Kendisi camiyi yaptırıyor. Caminin Eminönü’nden rahatça görülebilmesi içinde altına bir dükkan sırası yapıyor ve 2 kattan oluşuyor. Bu camiye gelir getirmesi için Büyük Çukur Han ile Küçük Çukur Han yapılıyor. Bu üç yapının birleşimiyle birlikte buradaki sokak oluşuyor. 460 yıldır bu sokak bozulmadan günümüze geldi. Tabii günümüzde bu sokakta bazı motosikletler oluyor. Bazı çöpler falan bırakılıyor. Bunlar bu sokağın görüntüsünü bozuyor. Bunların önüne geçilebilmesi lazım. Hem motosiklet kirliliğinden hem de yapıyla alakası olmayan elemanların kaldırılması gerekiyor. Bu sokağın aslına uygun bir şekilde yüzyıllarca korunmasını sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.