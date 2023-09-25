460 yıllık sokak zamana meydana okuyor

Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan’ın eşi olan Rüstem Paşa, 1555 - 1561 yılları arasında kendi adına cami inşa ettirdi. Mimar Sinan’ın usta ellerinden ortaya çıkan Rüstem Paşa Camii’nin yerinde önceden Halil Efendi ve Kenise (Kilise) Mescidi olduğu biliniyor. Bu mescitler çukurda bulunduğu için Mimar Sinan camiyi inşa ederken altına dükkanlar yaparak görünür hale getirdi. Mescitlerin yerine kurulan Rüstem Paşa Camii’nin giderlerinin karşılanması için de Büyük Çukur Han ve Küçük Çukur Han yapıldı. Hanların ve caminin arasında kalan sokak 460 yıldır değişmeden bugünlere geldi. Bugün hanlarda satılan ürünlerin yer aldığı sokak çoğunlukla motosikletlerin park yeri olarak kullanılıyor. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi sokak hakkında konuşan Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Bu üç yapının birleşimiyle birlikte buradaki sokak oluşuyor. 460 yıldır bu sokak bozulmadan günümüze geldi” dedi.