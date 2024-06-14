45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Tabi ki de ikinci ve üçüncü madde­ler bugünden yarına hayata ge­çirilmesi çok mümkün değil. Ancak, bir sonraki sezon bu­nun için mutlaka girişimlere başlanmalı. Diğer taraftan ise kısa dönem için yapılacak en önemli destek finansal destek olacak. İhracatçıların çıktığı pazarlara tekrar girmesi çok daha zor olduğunu hatırlat­mak isterim” diye konuştu.