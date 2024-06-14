45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Melisa Tokgöz Mutlu, ‘’İhracat rakamlarına baktığımızda ise Almanya, Hollanda, Polonya gibi özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız domates ihracatında düşüşler yaşanıyor. Avrupa’ya ihracatta ciddi sıkıntılarımız var. Maliyetlerimizin artması ve kurların da düşük seviyede seyretmesi nedeni ile rekabetçiliğimizi kaybetmiş bulunmaktayız. Kur oranımız enflasyonun çok gerisinde kaldı. Bu kur seviyesiyle, artan TL maliyetini karşılamak ve rekabet etmek çok zor. Enflasyon ve kur arasında açılan makas nedeniyle, Avrupa pazarındaki rekabet gücümüzü tamamen kaybetmiş durumdayız. Dolayısı ile bu da ihracat rakamlarımızı aşağıya çekiyor’’ dedi.