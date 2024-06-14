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Ekonomi
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45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

2024-06-14 13:12:41
45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Domates fiyatlarındaki pahalılık sürerken ihracat rakamlarındaki düşüşten dem vuran patron kesiminden ilginç bir talep geldi.

#1
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Türkiye’nin domates ihracatının bu yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın ay­nı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında bir düştüğünü akta­ran İstanbul Yaş Meyve Seb­ze İhracatçıları Birliği Başka­nı Melisa Tokgöz Mutlu, ihra­cat değerinin ise 247 milyon dolar gerilediğini açıkladı.

#2
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Türk halkı maalesef birkaç senedir birçok sebze ve meyveyi pahalı bir şekilde tüketiyor. Birçok ülke iç pazarda fiyatları dengelemek için ihracat yasakları getiriyor. Türkiye'de ise bu yasaklar gelse dahi fiyatlar bir türlü düşmüyor.

#3
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

İstanbul Yaş Meyve Seb­ze İhracatçıları Birliği Başka­nı Melisa Tokgöz Mutlu, rakamların gerilemesindeki ana sebebin dolar kuru olduğu ve yükseltilmesi gerektiğini savunuyor. İç pazarda ise vatandaşlar pahalı domates yemeye devam ediyor.

#4
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Melisa Tokgöz Mutlu, ‘’İhra­cat rakamlarına baktığımızda ise Almanya, Hollanda, Polon­ya gibi özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız domates ihracatında düşüşler yaşanı­yor. Avrupa’ya ihracatta ciddi sıkıntılarımız var. Maliyetle­rimizin artması ve kurların da düşük seviyede seyretmesi ne­deni ile rekabetçiliğimizi kay­betmiş bulunmaktayız. Kur oranımız enflasyonun çok ge­risinde kaldı. Bu kur seviye­siyle, artan TL maliyetini kar­şılamak ve rekabet etmek çok zor. Enflasyon ve kur arasın­da açılan makas nedeniyle, Av­rupa pazarındaki rekabet gü­cümüzü tamamen kaybetmiş durumdayız. Dolayısı ile bu da ihracat rakamlarımızı aşağıya çekiyor’’ dedi.

#5
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Türkiye olarak tarımsal ürünlerde doğru pozisyon alınma halinde hem jeopoli­tik konumun verdiği lojistik avantajı hem de ürün yelpa­zesi sayesinde özellikle Avru­pa Birliği için önemli bir teda­rikçi olabileceğimizi belirten Melisa Tokgöz Mutlu, ‘’Bizle­rin öncelikle maliyetleri dü­şürmesi gerekiyor. Bunun için de ihracat için verilen destek­lerin arttırılması, endüstriyel ve dijital tarıma çok hızlı ge­çiş sağlanması ve israfın mini­mize edilmesi gerekiyor.

#6
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Tabi ki de ikinci ve üçüncü madde­ler bugünden yarına hayata ge­çirilmesi çok mümkün değil. Ancak, bir sonraki sezon bu­nun için mutlaka girişimlere başlanmalı. Diğer taraftan ise kısa dönem için yapılacak en önemli destek finansal destek olacak. İhracatçıların çıktığı pazarlara tekrar girmesi çok daha zor olduğunu hatırlat­mak isterim” diye konuştu.

#7
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Ege Yaş Meyve Seb­ze İhracat­çıları Birliği Yönetim Kurulu Baş­kanı Hay­rettin Uçak ise rakip ülkelerin her geçen gün çoğaldığını ve Avrupa Birliği pazarının azal­dığını söyledi. Uçak, bu soru­nun atlatılması için alternatif pazarları arttırmaya çalıştıkla­rını kaydetti.

#8
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Melisa Tok­göz Mutlu, ‘’İlk olarak tabii ki de rekabetçi fiyata ulaş­mamız ge­rekiyor.

#9
Foto - 45-50 liraya satılan domatesle ilgili akılalmaz talep! Vatandaş çileden çıksa haklı

Şu an en büyük rakip­lerimizden birisi Mısır olarak yer alıyor ve maliyetleri bizim çok altımızda bulunuyor. Sade­ce işçilik maliyeti dolar bazın­da bizim maliyetimizin yarısı kadar olarak yer alıyor’’ dedi

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