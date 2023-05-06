40 yıllık kadayıf ustası yeniden işinin başına döndü

Galip Bostancı, AA muhabirine, Antakya ilçesinde bulunan evi ağır hasarlı olduğu için ailesiyle şu anda çadırda kaldıklarını söyledi. Çok büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Bostancı, "Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. 2 evim vardı, şimdi yok. Zengin yattım, fakir uyandım." dedi. Babasının henüz çocukken tanıştırdığı mesleği severek yaptığını dile getiren Bostancı, deprem nedeniyle yaklaşık 3 ay işine ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Bostancı, 40 yıllık meslek hayatında çok sayıda usta yetiştirdiğini, şu anda da işini tek başına yürüttüğünü vurgulayarak, "Çocukları bu meslekle büyüttüm. 10 çocuğum var. Hepsini okuttum. Yarısından fazlası evli. Yarısı görevli şu anda. Ben hayatımı, malımı, mülkümü çocuklarıma verdim. İstedim ki onlar ayakta dursun, kimseye muhtaç olmasın. Allah'a şükür, istediğimiz oldu." diye konuştu.