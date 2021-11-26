40 senedir atıl durumda olan arazi, tarıma kazandırıldı

Soya fasulyesinin üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturduğuna dikkati çeken Ultav, bu yıl İkizce ve Ünye ilçelerinde soya fasulyesi ekimi yapıldığını anımsattı. Üreticilerin, hasat edilen üründen memnun olduğunu dile getiren Ultav, "Uygun özelliklere sahip yerlerde soya fasulyesi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak hem atıl tarım arazilerini değerlendirmek hem de ekonomik getirisi yüksek olan bu bitkiden üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini amaçlıyoruz." dedi.