40 milyon euro mu? Galatasaray'ın Fabian Ruiz planı! Pusuda bekliyor
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Fabian Ruiz'e çevirdi. PSG, Fabian Ruiz’le sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında yaşanılan sakatlıklar sonrası kadro derinliğindeki sıkıntıları görmüştü. Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için Fabian Ruiz'i listesine ekledi.
Galatasaray, hedefini bir kez daha Fabian Ruiz’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, PSG ile yapılan sözleşmede sezon sonunda geçerli olacak ve 30 milyon Euro karşılığında transferi mümkün kılan maddeyi yakından takip ediyor. Bu opsiyon devreye girdiğinde kulüp, Fransız temsilcisiyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.
AS’ın aktardığı habere göre, Galatasaray ilk olarak İspanyol futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı teklif etti. Ancak bu öneri, PSG tarafından hem mali hem de sportif açıdan uygun bulunmadı.
Öte yandan PSG’nin oyuncu için 40 milyon Euro talep ettiğini ve Ruiz’in mevcut sözleşmesinin 2027’ye kadar devam ettiği biliniyor. Şu aşamada Fransız ekibi, kontrat uzatmayı düşünmüyor. Galatasaray ise 30 milyon Euro’luk opsiyonun sezon sonunda resmen devreye girmesini bekliyor.
