40 derece sıcağın altında kale restorasyonu

Birçok tarihi yapı gibi Gaziantep'in simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin de depremde hasar aldığını belirten Gürsel, “Gaziantep'te yaşanan deprem sonrası birçok tarihi yapıda hasarlar tespit edildi. Depremin ardından bilimsel kurullar oluşturularak akademinin, bilimin ve tekniğin dediği dille bu yapılara doğru müdahale teknikleri geliştirilip hızlıca projeleri hazırlandı. Hazırlanan projelerden bir tanesi de kalenin projesiydi. Projeler onaylandıktan sonra hızlıca restorasyon çalışmaları başladı. Gelinen seviyede kalemiz eski görünümüne dışarıdan kavuştu. Kalede restorasyonları tamamlanmak üzere, surların ve burçların onarımları gerçekleşti. İçeride ise yürüyüş yolları, iç ve alt kalede yer alan bölümler onarılıyor. Yapı izlerimizin de restorasyonları yapılmak üzere çalışmalar devam etmektedir” dedi. Gaziantep Kalesi'nin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla bu yılın sonunda ziyarete açılacağının müjdesini veren Gürsel, restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistleri yine Gaziantep Kalesi'nde misafir etmeye başlayacaklarını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentin turizmini canlandırmak için 2017 yılında "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" sloganı ile başlattığı kampanyanın etkilerinin devam ettiğini ifade eden Gürsel, Türkiye'nin dört bir yanından Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezmeye gelen turist kafilelerinin, Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini bildirdi. “Şu an çok ciddi bir turist akınına uğradığımızı söyleyebilirim” Gaziantep halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin, Gaziantep Kalesi'nin ziyarete açılmasını dört gözle beklediklerini belirten Gürsel, “Şu an çok ciddi bir turist akınına uğradığımızı söyleyebilirim. Gaziantep'e gelen turistlerin tamamı 'Gaziantep Kalesi'nde restorasyon çalışmaları ne zaman bitecek? Kaleyi ne zaman ziyaret edebileceğiz?' şeklinde talepleri olmaktadır. Yapılan çalışmaların doğru teknik ile yürüyebilmesi için hummalı bir şekilde çalışmalarımızı titizlikle yürütmek zorundayız. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yılsonunda kalemiz ziyarete açılacaktır” diye konuştu.