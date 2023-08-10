4 yıldır tek adım yok! Su sorununu bitirecek projeye Ekrem engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğru yatırımlarda bulunmadığını ifade eden Çetintaş, “Nerede kurabiliriz? Biliyorsunuz, kıyı köy sınırlarında Kazandere Barajı ve Pabuçdere Barajı var. Buralar İstanbul’a su taşıyor fakat bir türlü o barajlar su tutmuyor. Orası hazine arazileri. Kazandere ve Pabuçdere deniz kenarına yakın aralarında 3 kilometre bulunuyor. İSKİ bu bölgeye tesis yapabilir. O tesislerden, 24 saat ve 365 gün suyu arıtarak barajlara tatlı su pompalayabilirler. Orada biriken su da isale hattıyla İstanbul’daki barajlara taşınır. Bunun bir diğer örneği de Terkos Barajı’dır. Terkos’da bir zamanlar tuzlu suyu karıştırıyorlardı. Oradaki kumsalı hafif kazdıktan sonra suyun debisi düşüyordu, Karadeniz’in debisi yüksek olduğu için su karışıyordu. Buna gerek yok. Siz oraya tesisleri kurun İstanbul’a yüzyıllarca yetecek su sorununu kalıcı olarak çözün. Bu kalıcı bir sorun çözme metodudur. Yani oradan su getirelim, buradan su getirelim diye düşünmeden bu tesislere yatırım yaparak ki İSKİ’nin görevi budur. İBB’nin görevi budur. 16 milyona hizmet ediyoruz diyorlar oysa bugün 20 milyondan fazla nüfusa sahibiz. Melen’den gelen suyun yetmesi mümkün değil. Bitmeyen bir deniz var, bitmeyen sorunu bu tesisle bitirmiş oluyoruz. Ama şimdi İBB ne yapıyor? Devamlı metroya yatırım yapıyor. Bize önce ne lazım? Yaşamak için su lazım. Su olmadıktan sonra ben metroyu ne yapayım? Mevcut yatırımları biraz yavaşlatın ve siz artık bu su işine eğilin. Devlet Su İşleri olmasaydı, Melen’den su taşıma işini yapmasaydı bugün İBB hiçbir şekilde su sorununu çözemiyor olacaktı. Bunu yine o günkü hükümet çözdü, belediye değil. Bugün belediye aynı noktada. Oysa İSKİ bizden bunun ücretini alıyor” diye konuştu.