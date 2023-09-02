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4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

2023-09-02 22:50:11
4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

İzmir'de 4 yıl önce yanan ormanlık alan görüntülendi. 6 milyonu aşkın fidanın boy vermesi yüzleri güldürdü.

#1
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçeleri sınırlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos 2019 tarihinde çıkan ve 53 saatte söndürülebilen yangından etkilenen bölgeye dikilen 6 milyon 650 bin fidan boy vermeye başladı.

#2
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, yanan alanda dumanlar tüterken uzman personelin bölgeyi yeniden ağaçlandırmak için kolları sıvadığını belirtti.

#3
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

Bölgedeki yangının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Derince şöyle konuştu:

#4
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

"Oraya 6 milyon 650 bin fidan dikildi. Yanan alan 4 bin hektardı. Yangından zarar görmemiş ama ağaçlandırmamız gereken 2 bin 500 hektarlık bozuk olan sahayı da oraya ilave ettik. Toplam 6 bin 500 hektarlık sahada çalıştık. Bir santimetresini bile boş bırakmadan ağaçlandırdık. Şu anda orası yeşillenmiş vaziyette. Yüzde 100 başarılıyız."

#5
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

Zafer Derince, yanan alanların hiçbir şekilde amacı dışında kullanılmadığını, bu konuda çok hassas olduklarını ifade etti.

#6
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

Fidanları diktikten sonra bölgeyi kaderine terk etmediklerini anlatan Derince, 4 yıl boyunca fidanların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

#7
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

Bölgede yeşil örtünün oluşmaya başladığını vurgulayan Derince şunları kaydetti:

#8
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

"Fidanların boyları yaklaşık 70-80 santimetreyle 1 metre civarında. Bu toprak durumuna göre değişiyor. Oraya ağırlıklı olarak yörenin doğal türü olan kızılçam diktik. Bununla beraber yine yangın emniyet yolları yaptık. Yangın emniyet yollarının kenarına servi ağaçları, zakkum diktik ve yine aromatik türlerden biberiye, kekik gibi türleri de dikerek oradaki florayı zenginleştirdik."

#9
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

#10
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

#11
Foto - 4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

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