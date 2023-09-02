4 yıl önce yanmıştı! İşte son durum

"Oraya 6 milyon 650 bin fidan dikildi. Yanan alan 4 bin hektardı. Yangından zarar görmemiş ama ağaçlandırmamız gereken 2 bin 500 hektarlık bozuk olan sahayı da oraya ilave ettik. Toplam 6 bin 500 hektarlık sahada çalıştık. Bir santimetresini bile boş bırakmadan ağaçlandırdık. Şu anda orası yeşillenmiş vaziyette. Yüzde 100 başarılıyız."